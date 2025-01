Dopo la delusione in Coppa Italia contro Verona, Piacenza vola al PalaMazzola per affrontare Taranto nella quindicesima giornata di Superlega 2024/2025. La squadra di Andrea Anastasi sta tenendo un grande ritmo in campionato e deve aprire l’anno nuovo vincendo per respingere gli attacchi al terzo posto di Civitanova e Verona. I pugliesi di Boninfante non attraversano il migliore dei periodi e vengono da cinque sconfitte in fila (otto nelle ultime dieci). L’ultimo successo è datato 24 novembre contro la Lube. Il fischio d’inizio è programmato per le 15.30. Piacenza si trova al terzo posto con 29 punti in 14 partite con quattro punti di ritardo da Trento e nove da Perugia. Due punti di margine su Verona e Lube, che si sfideranno proprio in questa giornata. Distanza di sicurezza di otto punti su Milano. Sportface vi terrà aggiornati dal primo all’ultimo pallone della partita tra Piacenza e Taranto.

