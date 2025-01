Dopo essersi aggiudicato la prova di Superprestige a Gullegem, Wout Van Aert concede il bis in questo inizio 2025 e lo fa nella tappa di Coppa del Mondo di ciclocross a Dendermonde, in Belgio. Senza il grande rivale Mathieu Van der Poel, alle prese con un fastidio alle costole, il quattro volte campione del mondo vince in 1:02:49 lasciandosi alle spalle Emiel Verstrynge (+1’20) e Joran Wyseure (+1’41). Bella prova per Stefano Viezzi che chiude in ventesima posizione e conquista i primi 40 punti in questa Coppa del Mondo.

Una prova da incorniciare per Van Aert che fa il vuoto con un grande sforzo nel fango. Ma sono proprio le condizioni odierne ad esaltarlo: “Questo è il vero ciclismo, è un incentivo maggiore. C’è anche il fattore divertimento. E questi sono i giorni che mi ricordano il motivo per cui sono diventato un corridore di ciclocross”. L’infortunio al ginocchio di settembre è ormai alle spalle: “Abbiamo aggiunto questi impegni al mio programma per vedere a che punto mi trovavo. E ci sono feedback positivi”. Quarta posizione per Toon Aerts, seguito da Michael Vanthourenhout e Pim Ronhaar. Completano la top 10 Kevin Kuhn, Thibau Nys, Cameron Mason e Mees Hendrikx.

Tripletta olandese nella gara femminile. A vincere è Lucinda Brand – anche lei dal trionfo a Gullegem – con il crono di 0:55:08, davanti a Puck Pieterse (+00:30″) e Fem van Empel (+00:41″). Quarta posizione per Manon Bakker, mentre Zoe Backstedt ha chiuso in quinta posizione. La migliore italiana è stata Francesca Baroni che colleziona 34 punti nella classifica generale.

Tra gli Junior, in una prova non valevole per la Coppa del Mondo, brilla l’azzurro Mattia Proietti Gagliardoni, che chiude secondo a 11” dal tedesco Benz Benedikt che trionfa in 00:41:01, mentre lo svedese Vilmer Ekman completa il podio a 17”. Un altro buon risultato tra gli U19 azzurri che va ad aggiungersi al doppio podio in questa settimana del campione d’Europa Mattia Agostinacchio, reduce dal trionfo al Trofee Koksijde, nel circuito Challenge X2O, e dal secondo posto nella prova Superprestige di Gullegem.

I risultati

Uomini U19 (No Coppa del Mondo)

1. Benz Benedikt (GER) 00:41:01

2. Mattia Proietti Gagliardoni (ITA) +00:11″

3. Vilmer Ekman (Swe) +00:17″

Donne Elite :

1. Lucinda Brand (NED) 00:55:08

2. Puck Pieterse (NED) +00:30″

3. Fem van Empel (NED) +00:41″

Uomini Elite

1. Wout Van Aert (BEL) 01:02:49

2. Emiel Verstrynge (BEL) +01:20″

3. Joran Wyseure (BEL) +01:41″