La diretta testuale live del SuperG di Beaver Creek, gara valevole per la Coppa del Mondo maschile 2024/2025 di sci alpino. Dopo la prima discesa libera che ha visto trionfare a sorpresa lo svizzero Murisier, i migliori atleti del pianeta tornano sulla pista a stelle e strisce per un’altra gara veloce: il super gigante. Marco Odermatt, detentore della Sfera di Cristallo, proverà a conquistare il suo primo successo stagionale dopo il secondo posto in discesa. I portacolori dell’Italia proveranno, invece, a fare grandi prestazioni per riscattare le opache prestazioni del sabato ed inserirsi nelle posizioni che contano. Chi salirà sul podio? Per scoprirlo non resta che seguire la gara: appuntamento alle ore 18.30 italiane (le 10.30 locali) di sabato 7 dicembre. Sportface.it vi terrà compagnia con una diretta testuale live del SuperG di Beaver Creek 2024 aggiornata minuto per minuto, per non perdersi davvero alcuna emozione.

20:05 – Che peccato per Molteni! Stava lottando per la top-10 ma arriva l’errore.

19:58 – GIOVANNI FRANZONI QUARTOOOO!!

19:46 – Incredibile Fredrik Moeller, con il pettorale n°32 riesce a mettersi in quarta posizione!

19:44 – Scesi i primi 30 di questa gara. Odermatt, Sarrazin, Feurstein il podio virtuale e probabilmente anche definitivo.

19:41 – Radamus con il pettorale 29 si inserisce in sesta posizione.

19:39 – Discreta manche di Peitro Zazzi, che chiude 18°.

19:34 – E’ la giornatata anche degli austriaci. Dopo Feurstein e Kriechmayr molto bene anche Daniel Danklmaier, sesto davanti a Pinturault.

19:24 – Innerhofer riesce ad arrivare al traguardo, ma il suo è l’ultimo tempo al momento.

19:19 – Fuori anche Cameron Alexander.

19:16 – Ora qualche minuto di pausa.

19:15 – Cochran-Siegle supera Paris e Casse e si porta in sesta posizione.

19:08 – Difficile che qualcuno possa impensierire il duo Odermatt-Sarrazin. Per ora Paris e Casse restano in 6^ e 7^ piazza.

19:02 – ODERMATT! Lo svizzero vuole prendersi la sua prima vittoria stagionale! +0.18 rispetto al tempo di Srrazin.

18:59 – Nulla da fare per Kriechmayr, deve accontentarsi della seconda piazza.

18:56 – Che manche di Sarrazin: 1:09.59!

18:54 – Pinturault si mette davanti ai due azzurri: 1:10.46

18:50 – Bene Dominik Paris! L’azzurro riesce a stare di un centesimo davanti a Casse.

18:48 – Quarta posizione per Meillard, dietro a Casse.

18:46 – Incredibile, sbaglia anche Allegre! 7 su 9 fuori!

18:44 – Si riprende, ma anche Haaser va fuori. Per ora solo due atleti su sei sono arrivati al traguardo.

18:41 – Qualche minuto di pausa per sistemare le protezioni.

18:39 – Brutta caduta per James Crawford, per fortuna senza conseguenze.

18:36 – Gino Caviezel si piazza in prima posizione: mezzo secondo meglio di Casse.

18:34 – Sbaglia completamente anche Sejersted. Già due atleti out.

18:33 – Fuori Babinsky.

18:32 – 1:10.70 il tempo di Mattia Casse.

18:30 – Si parte con subito il primo azzurro: Mattia Casse.

18:25 – Buonasera, amici di Sportface. Tra pochi minuti parte il Super-G di Beaver Creek.