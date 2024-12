Gout Gout ha 16 anni ed è già una star del movimento dell’atletica leggera. Australiano del Queensland con origini sudanesi, Gout Gout ha stabilito in un unico tentativo il record dell’Oceania e quello australiano assoluto, nonché mondiale under 17, dei 200 metri. Il giovane atleta ha infatti corso in 20”04 con un vento di 1.5 metri al secondo alle spalle, in occasione della gara giovanile di Brisbane. Argento iridato nei 200 metri ai Mondiali under 20 di Lima 2023, Gout Gout ha migliorato dopo 56 anni il record nazionale, che risaliva al 20”06 di Peter Norman nelle storiche olimpiadi di Città del Messico 1968. I record del sedicenne non finiscono qui, avendo superato anche il primato mondiale sotto i 17 anni che apparteneva a Usain Bolt dal 2003. “Questi sono tempi da adulti e io, che sono solo un ragazzino, li sto correndo. Non mi aspettavo di essere così veloce, ma credo di aver fatto il nuovo primato australiano assoluto nei 200. Ho inseguito quel record, ma non pensavo di ottenerlo ora. Magari l’anno prossimo o quello dopo ancora”, le parole di Gout Gout dopo la super prestazione.