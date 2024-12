I risultati con la classifica finale del SuperG di Beaver Creek, gara valevole per la Coppa del Mondo maschile 2024/2025 di sci alpino. Tutti si aspettavano il timbro di Marco Odermatt e il campione svizzero non delude le attese nel primo SuperG della stagione 2024/2025 di Coppa del Mondo di sci alpino. A Beaver Creek è il detentore della ‘sfera di cristallo’ a prendersi i rischi necessari per riuscire ad avere la meglio su uno spericolato Cyprien Sarrazin, in quello che è un duello destinato a ripetersi come lo scorso anno nelle discipline veloci. Il francese è infatti l’unico ad avvicinarsi all’1’09″41 fatto segnare da Odermatt, chiudendo a 0″18 di distanza. A chiudere il podio è invece l’austriaco Lukas Feurstein (+0″47″). Ma arriva finalmente il primo squillo anche della spedizione azzurra e porta il nome di Giovanni Franzoni. Il 23enne azzurro, che mai era riuscito a entrare in top-20 in Coppa del Mondo fin qui nel corso della sua giovane carriera, stupisce tutti con il pettorale n°39 e mette a segno una manche quasi perfetta che vale la quarta posizione con lo stesso crono dell’altra sorpresa di giornata, il norvegese Fredrik Moeller a 0″60 dal leader. Chiudono la top-10 odierna Vincent Kriechmayr sesto a 0″81, poi Gino Caviezel, River Radamus, Daniel Danklmaier e Alexis Pinturault. A punti anche Dominik Paris, 15° a 1″28 e Mattia Casse, 16° a 1″29. Nelle retrovie gli altri rappresentanti della spedizione tricolore: Pietro Zazzi finisce 32°, poi Christof Innerhofer 35° e Benjamin Jacques Alliod 41°. Fuori Florian Schieder e Nicolò Molteni, con quest’ultimo che sembrava ben avviato verso un piazzamento importante in top-10 prima di uscire di pista. Il fine settimana di Beaver Creek si concluderà domenica con uno slalom gigante: prima manche alle 18:00, seconda alle 21:00.

“Il tracciato mi piaceva e stavo sciando bene – le sue prime parole al traguardo -. Sono sceso puntando al podio, non mi ero mai sentito così. Due anni fa ero vicino a questo genere di risultati, poi l’infortunio e un anno difficile come quello scorso, nel quale non girava niente. Sono due anni che lavoro come un matto e voglio dire a tutti quelli che sono in difficoltà che si può fare, basta lavorare e crederci. E’ come se mi fossi levato un peso dalle spalle. Adesso penso che sarà tutto un po’ più in discesa. Ho la testa molto più libera quest’anno, non ho avuto la fretta di rientrare che mi ha fregato lo scorso anno: sono maturato molto. E adesso ci credo” ha analizzato un emozionato Franzoni.

1. Marco Odermatt (Sui) in 1’09″41

2. Cyprien Sarrazin (Fra) a 0″18

3. Lukas Feurstein (Aut) a 0″47

4. Giovanni Franzoni (Ita) a 0″60 e Fredrik Moeller (Nor) a 0″60

6. Vincent Kriechmayr (Aut) a 0″81

7. Gino Caviezel (Sui) a 0″83

8. River Radamus (Usa) a 0″84

9. Daniel Danklmaier (Aut) a 1″00

10. Alexis Pinturault (Fra) a 1″05

15. Dominik Paris (Ita) a 1″28

16. Mattia Casse (Ita) a 1″29

32. Pietro Zazzi (Ita) a 1″79

35. Christof Innerhofer (Ita) a 1″88

41. Benjamin Jacques Alliod (Ita) a 2″66

Nicolo Molteni (Ita) DNF

Florian Schieder (Ita) DNF.