Tutto pronto per il SuperG di Beaver Creek, gara valevole per la Coppa del Mondo maschile 2024/2025 di sci alpino. Dopo la prima discesa libera che ha visto trionfare a sorpresa lo svizzero Murisier, i migliori atleti del pianeta tornano sulla pista a stelle e strisce per un’altra gara veloce: il super gigante. Marco Odermatt, detentore della Sfera di Cristallo, proverà a conquistare il suo primo successo stagionale dopo il secondo posto in discesa. I portacolori dell’Italia proveranno, invece, a fare grandi prestazioni per riscattare le opache prestazioni del sabato ed inserirsi nelle posizioni che contano. Chi salirà sul podio? Per scoprirlo non resta che seguire la gara: appuntamento alle ore 18.30 italiane (le 10.30 locali) di sabato 7 dicembre. Di seguito, le informazioni per seguire in diretta la gara del massimo circuito mondiale di sci alpino maschile.

SEGUI IL LIVE DELLA GARA

START LIST: ITALIANI E PETTORALI DI PARTENZA

LA CLASSIFICA GENERALE AGGIORNATA

CALENDARIO COPPA DEL MONDO 2024/2025: TAPPE E GARE

STREAMING E TV – Il SuperG maschile di Beaver Creek 2024 sarà visibile in diretta tv su Eurosport 1, disponibile anche su Sky e Dazn, oltre che in streaming sulla piattaforma Discovery+, su SkyGo e NOW. Inoltre, la gara sarà trasmessa in diretta tv in chiaro su Rai Due e in streaming gratuito (previa registrazione) su Raiplay. In alternativa, Sportface.it vi terrà informati con una diretta testuale minuto per minuto, la cronaca al termine, tutti i risultati e la classifica generale aggiornata.