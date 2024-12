La diretta testuale live del SuperG di Beaver Creek, gara valevole per la Coppa del Mondo femminile 2024/2025 di sci alpino. Dopo la discesa libera del sabato che ha visto tornare in gara (e sul podio) l’azzurra Sofia Goggia, la celebre Birds of Prey ospita anche il super gigante della domenica. L’Italia si presenta al via con dieci atlete, pronte a dare il massimo per inserirsi nelle posizioni che contano. La prima azzurra a partire, con pettorale 1, è Laura Pirovano, seguita da Elena Curtoni (pettorale 6) e Federica Brignone (pettorale 10), che va a caccia di punti importanti in ottica classifica generale, con una Lara Gut-Behrami tornata in grande forma.

Marta Bassino si presenta al cancelletto di partenza con pettorale 12, Sofia Goggia con il 13 e Roberta Melesi con il 19, mentre bisognerà attendere un po’ di più per vedere in pista Vicky Bernardi (bib 38), Nicol Delago (42), Nadia Delago (43) e Sara Thaler (47). Si preannuncia grande spettacolo: chi salirà sul podio? Per scoprirlo non resta che seguire la gara: appuntamento alle ore 19.00 italiane di domenica 15 dicembre. Sportface.it vi terrà compagnia con una diretta testuale live del SuperG femminile di Beaver Creek 2024 aggiornata minuto per minuto, per non perdersi davvero alcuna emozione.

