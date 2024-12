I risultati e l’ordine di arrivo del Super-G femminile di Beaver Creek, settima prova della Coppa del Mondo 2024/2025 di sci alpino. Sulla “Birds of Prey” Sofia Goggia completa un rientro da autentica leggenda degli sport invernali: ieri seconda in discesa, alla prima gara dopo 313 giorni e la frattura di tibia e malleolo, oggi la vittoria confermando di essere tornata subito ai massimi livelli. Una prova magistrale quella della bergamasca, capace di sfruttare al meglio le sue innati dote di scorrevolezza su un tracciato forse anche meno complicato di quanto inizialmente previsto e proprio per questo adatta alle capacità di Goggia. Battuta di 48 centesimi la svizzera Lara Gut-Behrami, ancora una volta molto solida e non a caso vincitrice delle ultime due Coppe di specialità. Per l’elvetica comunque arriva il podio numero 92, mentre Sofia conquista la settima vittoria in carriera in Super-G, la numero 25 a livello assoluto.

Completa il podio la sorprendente austriaca Ariane Raedler, brava a inserirsi con il pettorale 20 con un ritardo di 55 centesimi. Per lei si tratta del secondo podio in carriera in Coppa del Mondo, un risultato che relega al quarto posto la connazionale Cornelia Huetter che comunque dopo la vittoria nella discesa di ieri conferma l’ottimo inizio di stagione. Poi c’è spazio per tanta, tantissima Italia: bel quinto posto di Federica Brignone, che interpreta bene un tracciato che senza il muro iniziale ha sicuramente tolto terreno fertile alla campionessa valdostana. Subito dietro di lei una sempre più convincente Marta Bassino, che alle fatiche dell’amato gigante sta accoppiando costanti ed evidenti miglioramenti nella velocità. Oggi addirittura non manca il rammarico, visto che a metà gara Bassino era nettamente davanti a Gut salvo poi commettere un paio di sbavature che le hanno tolto preziosa velocità per il tratto finale.

GOGGIA SUBITO IN ROSSO, LA RISALITA IN CLASSIFICA E’ PREPOTENTE

Il primo Super-G della stagione ovviamente regala anche il pettorale rosso a Sofia Goggia, che in due giorni incamera 180 punti pesanti con cui entra subito prepotentemente nella top-10 della classifica generale. I prossimi appuntamenti potranno dire molto sulle reali ambizioni della bergamasca, per la quale porre limiti sembra ormai davvero impossibile.

LA CLASSIFICA GENERALE AGGIORNATA

Dopo l’arrivo dell’ultima atleta, Goggia ha parlato a caldo dal traguardo: “Ho superato una sfida molto dura e sono tornata a gareggiare in Coppa del Mondo, sono molto grata di questo. Oggi ho messo in pista tanto istinto, ma anche tecnica e cattiveria agonistica. Sono riuscita a sciare meglio rispetto alla discesa di ieri, sono contenta della mia prestazione.

SAINT MORITZ E SEMMERING PER CHIUDERE IL 2024, ATTESA PER VONN

Archiviata la parentesi nordamericana, la Coppa del Mondo femminile torna in Europa per le ultime gare dell’anno solare. Grandissima attesa per i due Super-G in programma a Saint Moritz sabato e domenica prossimi, perchè al cancelletto dopo sei anni dal ritiro ci sarà anche Lindsey Vonn che sicuramente avrà tutti i riflettori puntati addosso. Dopo Natale poi tutte a Semmering per le discipline tecniche: sulle nevi austriache si disputeranno un slalom e un gigante il 28 e il 29 dicembre. Ordine invertito per le prime gare del 2025, visto che il 4 gennaio a Kranjska Gora è previsto un gigante seguito il giorno dopo da uno slalom.

SUPER-G FEMMINILE BEAVER CREEK, L’ORDINE DI ARRIVO

Sofia Goggia (ITA) 1’03″90 Lara Gut-Behrami (SVI) +0.48 Ariane Raedler (AUT) +0.55 Cornelia Huetter (AUT) +0.60 Federica Brignone (ITA) +0.64 Marta Bassino (ITA) +0.80 Kajsa Vickhoff Lie (NOR) +0.95 Romane Miradoli (FRA) +1.13 Michelle Gisin (SVI) +1.14 Elena Curtoni (ITA) +1.14 Roberta Melesi (ITA) +1.17

18. Laura Pirovano (ITA) +1.60

23. Vicky Bernardi (ITA) +2.13

34. Sara Thaler (ITA) +3.04

Nicol Delago (ITA) DNF

Nadia Delago (ITA) DNF