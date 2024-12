La diretta testuale live del Super-G di Sankt Moritz, gara valida per la Coppa del Mondo femminile 2024/2025 di sci alpino. Dopo il weekend in Nordamerica con le gare di Beaver Creek, si torna in Europa sulle alpi svizzere con il primo dei due supergiganti in programma. Proprio sulla Birds of Prey ha fatto il suo rientro nel circuito Sofia Goggia, alle prime due uscite in Coppa del Mondo dopo il brutto infortunio dello scorso febbraio; ritorno trionfale per la bergamasca, che nella discesa libera ha chiuso al secondo posto, per poi trionfare nel Super-G, collezionando così la 25esima vittoria in carriera.

Proprio Goggia parte favorita nella località svizzere, dove si trova particolarmente a suo agio e ha già vinto tre volte in carriera (2019, 2022 e 2023). Dovrà però guardarsi le spalle dai possibili assalti dell’austriaca Cornelia Huetter, che a Beaver Creek ha vinto in discesa, dell’elvetica Lara Gut e dell’altra azzurra Federica Brignone. Il Super-G di Sankt Moritz segna anche il ritorno alle gare della fuoriclasse statunitense Lindsey Vonn a 40 anni compiuti, e a quasi cinque anni di distanza dall’ultima volta (nel febbraio 2019). L’appuntamento è alle ore 10.30 di sabato 21 dicembre, e Sportface.it vi terrà compagnia con una diretta testuale live del Super-G di Sankt Moritz 2024 aggiornata minuto per minuto, per non perdersi davvero alcuna emozione.

LA CLASSIFICA GENERALE AGGIORNATA

COPPA DEL MONDO 2024/2025: TUTTE LE TAPPE E LE GARE

PER AGGIORNARE IL LIVE FARE REFRESH O CLICCARE F5