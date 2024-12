Cornelia Huetter vince il Super-G di Sankt Moritz, gara valida per la Coppa del Mondo femminile 2024/2025 di sci alpino. Al ritorno in Europa dopo il weekend in Nordamerica con le gare di Beaver Creek, è la sciatrice austriaca a conquistare il primo dei due supergiganti in programma sulle alpi svizzere. Secondo posto per la beniamina di casa Lara Gut-Behrami, mentre il rientro nel circuito di Sofia Goggia prosegue a gonfie vele grazie a un ottimo terzo posto. Le luci dei riflettori erano però puntate su Lindsey Vonn, fuoriclasse statunitense che a 40 anni compiuti ha fatto ritorno alle gare, a quasi cinque anni di distanza dall’ultima volta (nel febbraio 2019). Ecco com’è andata.

Vince l’austriaca Huetter

Arriva il bis per Cornelia Huetter dopo la vittoria in discesa a Beaver Creek. 1:15.18 il tempo che ha permesso all’austriaca di accendere luce verde e di salire sul gradino più alto del podio. Nonostante non abbia ottenuto il miglior tempo in nessuno dei quattro settori, complessivamente è stata la sciatrice che ha disputato la gara più solida e ne ha tratto i benefici. Mai in discussione la sua vittoria dato che nessuna l’ha impensierita da quando è balzata al comando.

Goggia sul podio

Secondo posto a 18 centesimi per la beniamina di casa Lara Gut-Behrami, ma è Sofia Goggia a prendersi la scena con un super terzo posto. Resta un po’ d’amarezza perché con un po’ d’attenzione in più e qualche errore in meno si poteva ambire a un piazzamento migliore. La bergamasca ha però disputato un’altra gara di altissimo livello, dando continuità a quelle di Beaver Creek, al ritorno alle gare dopo il lungo infortunio.

Le altre italiane

Giornata agrodolce per l’Italia, che porta ben quattro atlete in top 10 ma soltanto una sul podio. Alle spalle di Goggia c’è Elena Curtoni, quarta a 42 centesimi dalla vetta. Quinta Federica Brignone, staccata di un solo centesimo dalla connazionale, mentre Laura Pirovano si prende la sesta piazza a 7 decimi da Huetter. Di poco fuori dalla top 10 Marta Bassino (11^) e Roberta Melesi (13^). Bene Asja Zenere, 26^ con il pettorale 49; mentre non riesce a portare a termine la prova Vicky Bernardi. Ai piedi delle prime 40 infine Sara Thaler (41^) e Nicol Delago (42^).

Com’è andato il ritorno di Vonn

Scesa con il pettorale 31 tra gli applausi del pubblico di Sankt Moritz, la campionessa americana non ha deluso le aspettative. Grazie a una prova di livello ha infatti chiuso quattordicesima, con un ritardo di 1″18. Dopo un avvio complicato (peggior tempo nel primo settore), Vonn ha regalato spettacolo nella parte tecnica. Positiva anche la seconda metà di gara con un finale ottimo e sensazioni estremamente positiva. E’ presto per dire se potrà essere competitiva per la vittoria, ma si può tranquillamente dire “buona la prima”.

L’ordine d’arrivo a St. Moritz

C. Huetter (AUT) 1:15.18 L. Gut-Behrami (SUI) +0.18 S. Goggia (ITA) +0.33 E. Curtoni (ITA) +0.42 F. Brignone (ITA) +0.43 L. Pirovano (ITA) +0.70 L. Macuga (USA)/E. Ledecka (CZE) +0.75 M. Puchner (AUT) +0.76 C. Suter (SUI) +0.80

La classifica aggiornata

Camille Rast (Sui) 287 Cornelia Huetter (Aut) 250 Mikaela Shiffrin (Usa) 245 Sofia Goggia (Ita)/Lara Gut-Behrami (Sui) 240 Federica Brignone (Ita) 219 Zrinka Ljutic (Cro) 202 Sara Hector (Swe) 182 Lena Duerr (Ger) 181 Katharina Liensberger (Aut) 177

15. Marta Bassino (Ita) 120

23. Elena Curtoni (Ita) 86

25. Laura Pirovano (Ita) 87

34. Roberta Melesi (Ita) 57

50. Asja Zenere (Ita) 29

53. Giorgia Collomb (Ita) 27

55. Martina Peterlini (Ita) 25

71. Ilaria Ghisalberti (Ita) 10

71. Beatrice Sola (Ita) 10

85. Vicky Bernardi (Ita) 7

92. Lara Della Mea (Ita) 5

93. Nadia Delago (Ita) 4

Il calendario di Coppa del Mondo

28-29 dicembre, Semmering (Austria): uno slalom ed un gigante

4-5 gennaio, Kranjska Gora (Slovenia): un gigante ed uno slalom

9-12 gennaio, St. Anton (Austria): una discesa ed un super-G

14 gennaio, Flachau (Austria): uno slalom in notturna

16-19 gennaio, Cortina d’Ampezzo (Italia): una discesa ed un super-G

21 gennaio, Kronplatz (Italia): uno slalom gigante

23-26 gennaio, Garmisch-Partenkirchen (Germania): una discesa ed un super-G

30 gennaio, Courchevel (Francia): uno slalom in notturna