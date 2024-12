Vincenzo Italiano è finito sotto accusa dopo la sua sfrenata esultanza a seguito della vittoria del Bologna sulla Fiorentina

C’eravamo tanti amati: Vincenzo Italiano e la Fiorentina è stata una lunga storia d’amore, durata tre anni in cui entrambe le parti hanno dato e ricevuto tanto. Il tecnico ha condotto la squadra gigliata a tre finali, di cui due europee. Tutte perse, è vero, ma sono stati comunque percorsi importanti. Inoltre c’è stato quel salto di qualità che ha portato i toscani a lottare costantemente per l’ingresso in zona coppe mentre negli anni precedenti al suo arrivo si navigava a vista tra la zona salvezza e campionati anonimi.

Com’è stato l’addio di Italiano alla Viola? Normale, verrebbe da dire. Né burrascoso (come quello di Thiago Motta col Bologna per intenderci) né ricco di emozioni. La piazza ha accettato la fine del ciclo, vedendo passare il proprio allenatore ad una diretta rivale proprio come il club felsineo e rimpiazzandolo con Palladino. Con i risultati fin qui arrivati, tra l’altro, non si può dire che l’ex Monza lo stia facendo rimpiangere. Anche con la società e con i suoi ex giocatori non sembrava esserci tanta acredine.

Bologna-Fiorentina non finisce più: Italiano sotto accusa

Sembrava, appunto. Perché l’esultanza con cui l’ex centrocampista si è lasciato andare al termine di Bologna-Fiorentina della scorsa settimana è stata clamorosa e inaspettata. Già durante la partita era parso molto carico ed elettrico, si vedeva che ci teneva particolarmente. Poi al triplice fischio si è lasciato andare, con una corsa sfrenata, esultando “in faccia” ai suoi ex giocatori, abbracciando collaboratori e chiunque gli capitasse dalle sue parti e lanciando anche un cappellino tra i tifosi. Esultanza da finale di coppa del mondo.

La cosa non è per nulla piaciuta al suo ex club e subito glielo hanno fatto notare. Nelle interviste post partita il dirigente gigliato, Daniele Pradè, è letteralmente esploso: “Non mi è piaciuta la sua esultanza. La considero una mancanza di rispetto nei nostri confronti. Questa è la cosa che oggi fa male ancora più della sconfitta, ho capito chi è l’uomo Italiano“, è il duro sfogo tra l’altro nel giorno in cui è venuta a mancare la madre di Palladino. La risposta dell’ex non si è fatta attendere: “Ha esagerato. Sto esultando dopo tutte le vittorie in casa così, basta vedere le immagini. Se vuole chiarire il mio numero lo ha”. Finita qui? Nemmeno per idea!

Perché oltre al direttore sportivo, nel corso della settimana, soprattutto a caldo ma non solo, non sono mancate le frecciatine da parte di alcuni suoi ex giocatori. Colonne dello spogliatoio come Dodò e Ranieri ad esempio. Il primo, senza nominarlo, ha scritto una polemica storia su Instagram, dandogli appuntamento addirittura a Firenze! Mentre il secondo non ha voluto commentare l’episodio in sé ma ha lasciato intendere come non abbia gradito aggiungendo come il tecnico non abbia salutato nessuno dei suoi ex giocatori. Rischio boomerang molto forte per Italiano: al ritorno potrebbe trovarsi contro un ambiente molto caldo.