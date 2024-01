LIVE – Super-G femminile Cortina 2024: AGGIORNAMENTI in DIRETTA

Il live e la diretta testuale del Super-G femminile di Cortina 2024, appuntamento valevole per la Coppa del Mondo di sci alpino. Si conclude il fine settimana sull’Olympia delle Tofane e l’Italia si affida soprattutto a Sofia Goggia, reduce da due buoni terzi posti ottenuti in discesa. Puntano a riscattarsi, invece, sia Federica Brignone sia Marta Bassino, apparse al di sotto dei loro standard abituali nelle ultime due gare. Con loro sono presenti anche altre sei azzurre: Vicky Bernardi, Nicol Delago, Nadia Delago, Roberta Melesi, Laura Pirovano e Teresa Runggaldier. In ottica vittoria finale sono molto pericolose le austriache Christina Ager, Stephanie Venier, Mirjam Puchner e Cornelia Huetter, capolista della classifica di specialità.

Da temere anche le svizzere Lara Gut-Behrami e Jasmine Flury, la transalpina Laura Gauche, la neozelandese Alice Robinson, la canadese Valerie Grenier, la tedesca Kira Weidle e le norvegesi Kajsa Vickhoff Lie e Ragnhild Mowinckel, che ha stupito tutti aggiudicandosi la discesa del sabato. Assenti sia la statunitense Mikaela Shiffrin sia l’altra elvetica Corinne Suter, entrambe messe fuori gioco da un infortunio subito nella prima giornata di competizione. Sportface.it seguirà il Super-G femminile di Cortina 2024, fornendo ai propri lettori aggiornamenti in tempo reale a partire dalle ore 10.30.

