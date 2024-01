Scherma: fioretto maschile e femminile a Chianciano, sciabola a Tirrenia

Le Nazionali di fioretto e sciabola iniziano le settimane di ritiro in vista del GP di Torino, in programma dal 9 all’11 febbraio, e del Gp di Tbilisi, sempre 9-11 febbraio. Fiorettisti e fiorettiste del Commissario tecnico Stefano Cerioni torneranno a Chianciano Terme, ormai consolidato quartier generale della specialità. I 26 azzurri presenti al collegiale sono Giulia Amore, Martina Batini, Matilde Calvanese, Erica Cipressa, Anna Cristino, Arianna Errigo, Martina Favaretto, Camilla Mancini, Francesca Palumbo, Serena Rossini, Martina Sinigalia, Elena Tangherlini e Alice Volpi per il gruppo femminile. Giorgio Avola, Guillaume Bianchi, Damiano Di Veroli, Alessio Di Tommaso, Davide Filippi, Alessio Foconi, Daniele Garozzo, Francesco Ingargiola, Giulio Lombardi, Edoardo Luperi, Filippo Macchi, Tommaso Marini e Tommaso Martini per il settore maschile.

Per quanto riguarda la sciabola di Nicola Zanotti, azzurri e azzurre si ritroveranno a Tirrenia. Sono 31 gli atleti convocati per il ritiro che scatterà domani per concludersi venerdì 2. Le ragazze sono Giulia Arpino, Michela Battiston, Martina Criscio, Alessia Di Carlo, Benedetta Fusetti, Rebecca Gargano, Rossella Gregorio, Michela Landi, Chiara Mormile, Eloisa Passaro, Claudia Rotili e Irene Vecchi, a cui si uniranno anche le Under 20 Alessandra Nicolai, Maria Clementina Polli e Manuela Spica. Il gruppo maschile invece è formato da Alberto Arpino, Enrico Berrè, Dario Cavaliere, Luca Curatoli, Leonardo Dreossi, Michele Gallo, Giorgio Marciano, Marco Mastrullo, Giacomo Mignuzzi, Riccardo Nuccio, Lorenzo Ottaviani, Mattia Rea, Giovanni Repetti, Luigi Samele, Pietro Torre e l’Under 20 Edoardo Cantini.