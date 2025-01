La diretta testuale live della staffetta mista e single mixed di Oberhof, quarta tappa della Coppa del Mondo 2024/2025 di biathlon. Ultima giornata di gare nella storica tappa tedesca del massimo circuito internazionale: tocca alle squadre miste, che vedranno scendere in pista prima gli uomini e poi le donne. Si inizia con la staffetta singola mista, dove la Svezia proverà a ripetere il trionfo della tappa di apertura di Kontiolahti, anche se con una coppia diversa. Per la Svezia gareggeranno, infatti, Viktor Brandt ed Anna Magnusson, che dovranno guardarsi soprattutto dai francesi Fillon Maillet/Botet e dai tedeschi Strelow/Grotian. Attenzione anche agli austriaci Eder e Hauser, sempre molto performanti in questo format, ed ai norvegesi Soerum e Knotten. L’Italia schiera i due giovani Elia Zeni e Martina Trabucchi, che partiranno con pettorale 17 e proveranno ad inserirsi in top-10. Obiettivo posizioni che contano anche per gli azzurri della staffetta mista tradizionale.

L’Italia cambia la formazione che a Kontiolahti arrivò quinta, schierando nell’ordine Tommaso Giacomel, Lukas Hofer, Dorothea Wierer e Martina Carrara. Sarà fondamentale limitare gli errori al tiro e utilizzare bene le ricariche per lottare con le altre squadre. La Norvegia lascia a riposo un Johannes Boe meno brillante del solito e proverà a bissare il successo ottenuto in Finlandia con Laegreid, Tariej Boe, Tandrevold e Kirkeeide. Punta alla vittoria anche la Francia (con Fabien Claude, Perrot, Richard e Jeanmonnot), ma non sono da sottovalutare nemmeno Svezia e Germania. Chi salirà sul podio? L’appuntamento è per le ore 12.20 di domenica 12 gennaio con la singola mista e per le ore 14.30 con la staffetta mista. Sportface.it vi terrà compagnia con una diretta testuale live della staffetta mista e della single mixed di Oberhof 2025 per non perdersi davvero alcuna emozione.

