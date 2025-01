L’Italia continua a dare spettacolo in Coppa del mondo di fioretto. A Hong Kong si chiude la tappa iridata femminile con il trionfo nella prova a squadre, dove le ragazze azzurre, Arianna Errigo, Martina Favaretto, Anna Cristino ed Elena Tangherlini hanno vinto per la seconda volta consecutiva a un mese di distanza da Busan, in Corea. E’ sempre l’Asia il teatro dei domini italiani, questa volta contro le campionesse olimpiche degli Stati Uniti d’America in finale, al termine di un match a senso unico, che termina con il successo delle ragazze del ct Stefano Cerioni per 45-27.

Arianna Errigo, Martina Favaretto, Anna Cristino ed Elena Tangherlini hanno dominato le statuinitensi così come avevano già fatto nel cammino odierno, visto che nessuna nazionale rivale ha superato quota trenta stoccate. All’esordio agli ottavi l’Italia ha surclassato la Gran Bretagna col punteggio di 45-15, poi nei quarti di finale è arrivata l’affermazione contro l’Ungheria per 45-24, quindi in semifinale il 45-30 con cui è stata regolata la Francia. Si è dunque spalancata la strada verso l’atto conclusivo, ancora una volta contro le eterne rivali americane, stavolta piegate e con enorme merito nella finalissima per l’oro. Questi gli assalti: Favaretto-Kiefer 4-0, poi Cristino-Scruggs 6-2, quindi Errigo-Devore 5-3, dopo un terzo era dunque 15-5 per l’Italia e il vantaggio è sempre rimasto ampio fino alla fine per il 45-27 finale che ha sancito il secondo successo consecutivo nelle prove a squadre del circuito iridato. Si conclude così il weekend di Coppa del Mondo a Hong Kong per il fioretto femminile con tre medaglie italiane, visto che oltre all’oro di oggi firmato dal team quartetto delle fiorettiste azzurre, nella competizione individuale sono arrivati anche l’argento di Martina Sinigalia e il bronzo di Martina Batini.

Non è finita qui per il fioretto italiano di Cerioni, perché dopo il trionfo di Foconi individuale nella tappa di Parigi, sempre sulle pedane francesi c’è una giornata che può rivelarsi epocale anche con la prova a squadre: fasi conclusive a partire dalle 15.30.

FRA UN MESE C’E’ IL GRAND PRIX DI TORINO

Fra meno di un mese è in programma il Grand Prix in Italia, in programma a Torino, un appuntamento attesissimo che, rientrando tra le tappe del circuito elite dei GP, prevede soltanto gare individuali con punteggio maggiorato. A questo proposito, le fasi finali si terranno domenica 9 febbraio, sia per il maschile che per il femminile, a partire dalle ore 18. E’ già scattata la prevendita dei biglietti per il weekend della Inalpi Arena per tifare per fiorettiste e fiorettisti azzurri sulle pedane di casa.