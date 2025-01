In casa Inter il calciomercato di gennaio potrebbe rivelarsi molto più movimentato di quello che era inizialmente previsto.

La dirigenza nerazzurra, a cui ha più volte fatto eco anche Simone Inzaghi, ha spesso ribadito di come non ci sarebbero stati interventi nel mercato di riparazione, sia per quanto riguardava il mercato in uscita, sia per quanto riguardava quello in entrata. La società campione d’Italia, infatti, ritiene la squadra completa e pronta per competere su tutti i fronti stagionali, motivo per cui a gennaio non ci sarebbe la necessità di apportare delle correzioni alla rosa. Il mercato, però, come ben sappiamo regala sempre sorprese, colpi di scena e situazioni totalmente inaspettate, e l’Inter potrebbe vivere nei prossimi giorni una di queste situazioni inaspettate e delicate.

Sta tenendo banco in casa nerazzurra in questi giorni il caso Davide Frattesi. Il centrocampista ex Sassuolo, infatti, in questa stagione sta trovando pochissimo spazio, nonostante sia stato uno dei grandi protagonisti della cavalcata Scudetto dello scorso anno e nonostante le sue eccellenti prestazioni con la maglia della Nazionale. La permanenza di Frattesi a Milano sembra non essere più scontata, con il calciatore che sarebbe scontento e avrebbe palesato questo suo sentimento alla dirigenza, chiedendo di partire già a gennaio. Lo stakanovismo di Mkhitaryan e l’arrivo di Zielinski hanno relegato nelle gerarchie Frattesi, che proprio per questo motivo ha chiesto la cessione. Su di lui c’è soprattutto l’interesse della Roma, oltre a quello del Napoli, e l’Inter ha fissato il prezzo per lasciarlo partire: 45 milioni. Una cifra proibitiva e importante, una cifra che l’Inter avrebbe già deciso come investire.

Ricci in pole per il post Frattesi, alternative Frendrup e Cristante

Con l’addio di Davide Frattesi l’Inter perderebbe sicuramente un centrocampista di alto livello, oltre che una quota tricolore, dato da non sottovalutare visto il progetto portato avanti negli ultimi anni da Marotta. Per questo motivo, qualora dovesse realmente concretizzarsi l’addio dell’ex Sassuolo, il primo obiettivo dell’Inter sarebbe Samuele Ricci del Torino.

Il centrocampista granata sta vivendo la sua stagione della consacrazione, tra Nazionale conquistata e rendimento ad alto livello. Su di lui è molto forte anche il Milan, con la richiesta di 40 milioni che spaventa le due società milanesi, senza però che queste mollino la presa. In alternativa il secondo nome sulla lista è quello di Morten Frendrup, roccioso centrocampista del Genoa che potrebbe arrivare a Milano per una cifra vicina ai venti milioni. L’ultimo nome sul taccuino è quello di Bryan Cristante, finito indietro nelle gerarchie di Claudio Ranieri a Roma, che potrebbe rientrare come contropartita in un’eventuale trattativa che porterebbe Frattesi a fare il percorso inverso.

Frattesi con le valige in mano, l’Inter pronta a cautelarsi: il mercato di gennaio nerazzurro è pronto ad infiammarsi.