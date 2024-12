La diretta testuale live della staffetta femminile 4×6 km di Hochfilzen, seconda tappa della Coppa del Mondo 2024/2025 di biathlon. Ultima giornata di gare sulle nevi austriache: le prime a scendere in pista per la prova a squadre sono le donne, mentre nel primo pomeriggio toccherà agli uomini. La Svezia, reduce da una due giorni al di sotto delle aspettative, vuole bissare il successo ottenuto a Kontiolahti nella primo appuntamento della stagione. Missione non semplice vista l’assenza di Hannah Oeberg, non in forma ottimale. Rispetto alla scorsa settimana non c’è nemmeno Andersson, con i tecnici svedesi che hanno preferito schierare Anna Magnusson, Anna-Karin Heijdenberg, Ella Halvarsson ed Elvira Oeberg a chiudere.

Visto il quartetto rinnovato della Svezia, il ruolo di favorita per la vittoria è ricoperto dalla Francia, che scende in pista con Julia Simon in apertura, Justine Braisaz-Bouchet, Sophie Chaveau e Lou Jeanmonnot. La Norvegia paga l’assenza di Ingrid Tandrevold, che sta provando a risolvere i problemi di salute dopo i black-out patiti nelle prime gare, e schiera Arnekleiv, Knotten, Randby e Kirkeeide. L’Italia, dopo l’ottimo quarto posto in Finlandia, vuole provare a stupire con le giovani Hannah Auchentaller, Samuela Comola, Martina Trabucchi e Michela Carrara. Turno di riposo per Dorothea Wierer, arrivata molto affaticata ai poligoni in piedi dell’inseguimento del sabato. Tra le altre squadre, anche la Repubblica Ceca fa a meno della sua stella: Marketa Davidova rimane a bordo pista. Si preannuncia quindi una gara quantomai imprevedibile: l’appuntamento è per le ore 11.30 di domenica 15 dicembre. Sportface.it vi terrà compagnia con una diretta testuale live della staffetta femminile di Hochfilzen 2024 per non perdersi davvero alcuna emozione.

