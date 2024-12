In archivio la sessione mattutina dei Mondiali di nuoto in vasca corta di Budapest 2024, giunta alla sesta e ultima giornata. Tanti azzurri in vasca nella mattinata in Ungheria con l’obiettivo di qualificarsi per le finali e giocarsi una medaglia. Ecco cos’è successo e quanti pass per l’atto conclusivo ha staccato l’Italia (su 8 a disposizione).

TUTTI GLI ITALIANI IN GARA

IL CALENDARIO COMPLETO

200 stile donne

Sofia Morini chiude la sua batteria in terza posizione, nuotando in 1:54.29, ed entra in finale con l’ultimo crono disponibile. E’ la prima delle escluse invece l’altra azzurra, Giulia D’Innocenzo, che resta fuori dalla finale per soli 12 centesimi. Il miglior tempo in assoluto lo mette a referto l’americana Weinstein: il suo 1:52.51 è anche il record del mondo giovanile. A tallonarla ci sono la canadese Harvey e le australiane Pallister e Neale.

200 stile uomini

0/2 per il nuoto italiano nei 200 stile libero maschili, in cui né Carlos D’Ambrosio né Alessandro Ragaini riescono ad approdare in finale. Il 17enne può consolarsi con il personale (1:43.25) e con il 13° tempo complessivo a referto. Prova deludente invece di Ragaini, terzultimo nella sua batteria con il crono di 1:43.92 e addirittura 21° nella generale. Per la vittoria, stando ai tempi attuali, è lotta tra l’americano Hobson e il belga Henveaux, separati da soli 3 centesimi.

200 dorso donne

Gara da dimenticare per Giulia D’Innocenzo, che non riesce a riscattarsi e colleziona la seconda eliminazione del giorno. L’azzurra ci prova e non si arrende, ma non va oltre un tempo piuttosto alto (2:06.13) che la relega al sesto posto nella sua batteria e al 17° posto complessivamente. Davanti a tutti la canadese McIntosh, unica insieme alla bielorussa (che gareggia come atleta neutrale) Shkurdai a scendere sotto il 2:02

200 dorso uomini

Il secondo pass azzurro per una finale arriva grazie a Lorenzo Mora, che è una garanzia nel dorso e lo dimostra chiudendo al secondo posto la batteria dei 200 metri. 1:50.97 il tempo dell’italiano, che si arrende solo a un sorprendente Cejka ma approda comodamente in finale. Attenzione all’ungherese Kos, che ha sbaragliato la concorrenza con un notevole 1:48.02. Da segnalare infine l’assenza dell’azzurro Christian Bacico, il quale ha deciso di non disputare la batteria per preservarsi in vista della staffetta.

Staffetta 4×100 metri mista femminile

Accesso in finale e record italiano per il quartetto composto da Sara Curtis, Benedetta Pilato, Elena Capretta e Sofia Morini. Le azzurre fermano il cronometro in 3:50.80 e permettono all’Italia di avanzare. Più veloci soltanto Stati Uniti e Cina.

Staffetta 4×100 metri mista maschile

La mattinata per l’Italia termina con un sorriso. Anche il quartetto maschile stacca infatti il pass per la finale e lo fa grazie a Christian Bacico, Simone Cerasuolo, Simone Stefanì e Alessandro Miressi. 3:23.33 il tempo messo a referto dagli azzurri, capaci di chiudere in terza posizione alle spalle dell’Australia e di una dominante Polonia.

Gli italiani in finale oggi

50 metri stile libero femminili – Finale: SARA CURTIS, SILVIA DI PIETRO

200 metri stile libero femminili – Finale: SOFIA MORINI

50 metri rana femminili – Finale: BENEDETTA PILATO

Staffetta 4×100 metri mista femminili – Finale: ITALIA

200 metri dorso maschili – Finale: LORENZO MORA

50 metri rana maschili – Finale: SIMONE CERASUOLO, LUDOVICO BLU ART VIBERTI

Staffetta 4×100 metri mista maschili – Finale: ITALIA

Il programma della sessione pomeridiana

50 metri stile libero femminili – Finale

200 metri stile libero femminili – Finale