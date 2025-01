Il live e la diretta testuale delle sprint in tecnica classica maschile e femminile in Val di Fiemme, gare valide come tappe del Tour de Ski 2024/25 di sci di fondo. Dopo i primi appuntamenti a Dobbiaco, la competizione rimane sulle nevi italiane ma si sposta ora in Val di Fiemme, dove rimarrà fino alla sua conclusione il 5 gennaio, quando sono in programma le due 10 km con la consueta scalata al Cermis in tecnica libera. La gara sarà anche un antipasto delle Olimpiadi dal 2026, dal momento che le prove di fondo si svolgeranno in questo tracciato.

Il grande favorito è ovviamente Johannes Klaebo, che ha conquistato tutte le prove veloci disputate in stagione ed è al comando anche del Tour de Ski. Il ritiro del connazionale Harald Amundsen, campione in carica e vincitore della terza e quarta tappa a Dobbiaco, spalanca le porte ancor di più a Klaebo, che guida con 36″ sullo svedese Edvin Anger e sull’austriaco Mika Vermeulen. Per quanto riguarda gli azzurri, quasi appaiati Federico Pellegrino ed Elia Barp (rispettivamente 18esimo e 19esimo e separati da un solo centesimo).

Oltre a loro saranno in via altri dodici atleti italiani, ovvero coloro che sono giunti al traguardo a Dobbiaco: Simone Daprà, Paolo Ventura, Giovanni Ticcò, Martino Carollo, Lorenzo Romano, Giacomo Gabrielli e Martin Coradazzi al maschile, Caterina Ganz, Anna Comarella, Federica Cassol e Nicole Monsorno per il settore femminile. L’appuntamento è per le ore 14.45 di venerdì 3 gennaio con le fasi finali, mentre le qualificazioni partiranno alle ore 12.15. Sportface.it vi terrà compagnia con una diretta testuale live delle finali per non perdersi davvero alcuna emozione.

SPRINT TC VAL DI FIEMME LIVE (TOUR DE SKI 2024/25)