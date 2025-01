Szczęsny al Barcellona, ancora nessun debutto per l’ex Juve. Ipotesi ritorno in Serie A.

Se c’è uno strano caso che inaugura il nuovo anno, di certo è il caso che riguarda la permanenza di Wojciech Szczęsny al Barcellona. Il polacco ha salutato la Juventus ad agosto, dopo ben sette anni tra i pali della Vecchia Signora. Un addio commovente, che ha segnato la fine di un’era per il polacco e per i tifosi bianconeri.

Ad ottobre, quando sembrava ormai aver deciso di appendere i guantoni al chiodo, Szczęsny ha avuto modo di continuare il suo percorso, rimandando l’addio al calcio a un indeterminato futuro. Destinazione Barcellona. Raccolti gli ultimi ricordi in bianconero e chiuse le valigie, il portiere classe ’90 si è trasferito nella città blaugrana, firmando un contratto di un anno con il club. Da agosto ad oggi, però, il cronometro di Szczesny è fermo a zero.

Zero, infatti, sono i minuti giocati dall’ex portiere della Juventus con la maglia del Barcellona. Zero presenze e zero occasioni per poter sostituire Iñaki Peña. Lo strano caso di Wojciech Szczesny, dunque, ha iniziato a fare eco sul web e a interessare anche diversi club europei che si affacciano al mercato alla ricerca di un estremo difensore. Così, l’idea di un clamoroso ritorno di Szczęsny in Serie A sembra tutt’altro che improbabile.

Caso Szczęsny: possibile addio al Barcellona e clamoroso ritorno in Serie A per l’ex Juve

Szczęsny potrebbe fare ritorno in Serie A. Se qualche mese fa quest’idea sembrava impossibile, oggi non è affatto un’ipotesi da scartare. Diverse potrebbero essere infatti le pretendenti per l’ex Juve, che di fronte a un ipotetico mancato debutto nella Liga, dovrà decidere il da farsi sul proprio futuro.

L’idea potrebbe fare gola innanzitutto al Napoli. In casa azzurra, infatti, il rinnovo di Meret è tutt’altro che vicino. Il portiere del club partenopeo è in scadenza, e al momento non c’è intesa sulle cifre del rinnovo. Il Napoli potrebbe dunque essere alla ricerca di un nuovo portiere e puntare su un altro ex Juve. In tal caso, il polacco ritroverebbe al Napoli il suo ex compagno di squadra Danilo, ormai ai ferri corti con la Vecchia Signora e con un ‘sì’ promesso alla squadra di Antonio Conte. Non solo il Napoli, tra le regine della Serie A anche l’Inter potrebbe farsi avanti per Szczęsny.

Il club nerazzurro, infatti, potrebbe essere alla ricerca di un vice Sommer, anche se il portiere nerazzurro è in scadenza nel 2026. Tra gli altri, occhi puntati anche su Fiorentina e Bologna. Nel club viola, infatti, de Gea ha firmato un contratto annuale con la Fiorentina, con opzione per una seconda stagione. Il Bologna, invece, dal canto suo, continua tra i pali con Skorupski. Il contratto del portiere è in scadenza nel 2025, e il matrimonio tra il giocatore e il club potrebbe concludersi di fatto quest’estate. Lo strano caso di Szczęsny potrebbe quindi riportare il polacco in Serie A. Chi, tra le ipotetiche pretendenti, riuscirà ad accaparrarsi le prestazioni dell’ex Juve?