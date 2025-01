Ad Innsbruck come ad Oberstdorf. Nella terza tappa della Tournée dei 4 Trampolini è ancora una volta Alex Insam l’unico italiano a superare il turno di qualificazione sul trampolino Hs128, mentre Francesco Cecon non è riuscito a rientrare tra i primi 50 in Austria. Sul Bergisel del capoluogo tirolese, l’altoatesino – eliminato prima dell’appuntamento clou a Garmisch Partenkirchen – è atterrato a 115,5 metri e ha totalizzato 101,8 punti nel turno preliminare, chiudendo così al quarantunesimo posto. Un piazzamento che regala all’azzurro l’accoppiamento proibitivo al primo turno (13:30 di sabato) con il giapponese Ryoyu Kobayashi, decimo, tre volte vincitore del Torneo dei quattro trampolini.

A dominare le qualificazioni è stata ancora l’Austria. Stavolta, però, c’è un solo austriaco sul podio preliminare, a differenza di Garmisch Partenkirchen, dove Daniel Tschofenig e Michael Hayböck si piazzarono alle spalle di Jan Hörl, oggi primo con 139,7 punti. Alle sue spalle il norvegese Johann Andre Forfang (134,8) e lo svizzero Gregor Deschwanden (134,2). Più indietro tre austriaci: lo stesso Tschofenig (130.8), quinto, dietro a Stefan Kraft (132.5), ma davanti all’altro connazionale Maximilian Ortner (129.6). Niente da fare come detto per Cecon, che ha chiuso in cinquantasettesima posizione con 80 punti. Forfait per il giapponese Ren Nikaido, che nella classifica della Vierschanzentournee è 17esimo con 549.1 punti.

SFIDA PROIBITIVA PER INSAM

Sabato alle 13:30 inizierà il primo turno ad Innsbruck e la sfida è proibitiva per Insam, che dovrà vedersela contro Ryoyu Kobayashi. Nel palmares del giapponese figurano un oro olimpico, due medaglie iridate, due Coppe del Mondo generali, una Coppa del Mondo di volo e tre Tornei dei quattro trampolini. Proprio nell’edizione 2024 Kobayashi ha conquistato la sua terza Aquila d’Oro con quattro secondi posti, precedendo sul podio di 24.5 punti Andreas Wellinger e di 32.5 punti Stefan Kraft. Al momento in testa alla classifica, dopo due appuntamenti, c’è l’austriaco Daniel Tschofenig, primo con 622.5 punti, pronto a vedersela domani contro lo sloveno Ziga Jelar, mentre Jan Hoerl (secondo con 614.6) sfiderà l’altro sloveno Lovro Kos. Per Stefan Kraft, terzo in un podio provvisorio tutto austriaco, è in programma il confronto con il kazako Ilya Mizernykh. Quarantacinquesima posizione in classifica per Insam, che fin qui ha collezionato 132 punti.

ACCOPPIAMENTI PRIMO TURNO

Halvor Egner Granerud (Nor)-Sakutaro Kobayashi (Jpn)

Naoki Nakamura (Jpn)-Pawel Wasek (Pol)

Vladimir Zografski (Bul)-Kristoffer Sundal (Nor)

Jakub Wolny (Pol)-Felix Hoffmann (Ger)

Valentin Foubert (Fra)-Clemens Aigner (Aut)

Adrian Tittel (Ger)-Roman Koudelka (Cze)

Kevin Bickner (Usa)-Karl Geiger (Ger)

Stephan Embacher (Aut)-Anze Lanisek (Slo)

Keiichi Sato (Jpn)-Andreas Wellinger (Ger)

Antti Aalto (Fin)-Timi Zajc (Slo)

Tate Frantz (Usa)-Manuel Fettner (Aut)

Fatih Ipcioglu (Tur)-Domen Prevc (Slo)

Marius Lindvik (Nor)-Benjamin Oestvold (Nor)

Aleksander Zniszczol (Pol)-Michael Hayboeck (Pol)

Dawid Kubacki (Pol)-Killian Peier (Sui)

ALEX INSAM (Ita)-Ryoyu Kobayashi (Jpn)

Vitaliy Kalinichenko (Ukr)-Markus Mueller (Aut)

Fredrik Villumstad (Nor)-Pius Paschke (Ger)

Andrew Urlaub (Usa)-Philipp Raimund (Ger)

Niko Kytosaho (Fin)-Maximilian Ortner (Aut)

Ziga Jelar (Slo)-Daniel Tschofenig (Aut)

Ilya Mizernykh (Kaz)-Stefan Kraft (Aut)

Piotr Zyla (Pol)-Gregor Deschwanden (Sui)

Jonas Schuster (Aut)-Johann Forfang (Nor)

Lovro Kos (Slo)-Jan Hoerl (Aut)

LA TOP 10 DELLA TOURNÉE DEI 4 TRAMPOLINI