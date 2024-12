La diretta testuale live della sprint maschile 10km di Le Grand Bornard, terza tappa della Coppa del Mondo 2024/2025 di biathlon. Dopo i primi due appuntamenti di Kiontolahti e Hochfilzen, le gare si spostano sulle Alpi francesi, dove sono in programma oltre alle due sprint anche l’inseguimento e la mass start. Il favorito d’obbligo è Johannes Boe, che con la doppietta sprint-inseguimento di Hochfilzen si è preso il primato nella classifica generale. Alle sue spalle tutto aperto, con il padrone di casa Emilien Jacquelin e il norvegese Sturla Holm Laegreid che sembrano partire un passo avanti rispetto al resto del lotto.

Non vanno dimenticati però biatleti di grande livello e capaci di exploit come lo svedese Sebastian Samuelsson, gli altri tre francesi Quentin Fillon Maillet, Eric Perrot e Fabien Claude, e i norvegesi Endre Stroemsheim, Vebjoern Soerum e Martin Uldal. In gara per l’Italia ci sono invece Tommaso Giacomel, Didier Bionaz, Lukas Hofer e Daniele Cappellari. L’appuntamento è per le ore 14.20 di giovedì 19 dicembre, e Sportface.it vi terrà compagnia con una diretta testuale live della sprint maschile di Le Grand Bornard 2024 per non perdersi davvero alcuna emozione.

