La Joya può salutare la formazione capitolina che lavora alla successione: trattativa segreta, individuato il nuovo attaccante

È il momento di dirsi addio. Per la Roma e Dybala forse si è arrivato il tempo dei saluti con qualche rimpianto per quel che poteva essere e non è stato.

La Joya nelle prossime settimane potrebbe chiudere i bagagli e volare a Istanbul dove il Galatasaray ha scelto lui per rendere ancora più scoppiettante il proprio attacco. Osimhen e Mertens non bastano, ora che si è fatto male Icardi, il club turco vuole anche la Joya e sta lavorando per fare in modo che arrivi il sì. Da Roma non ci saranno richieste indecenti, anzi la società capitolina è pronto a lasciarlo partire anche gratis, liberandosi così di un ingaggio che – con altre 4-5 partite da titolare – diventerebbe da 10 milioni complessivi.

Troppi per il club giallorosso che è pronto a dire addio alla Joya, tanto che in silenzio sta lavorando al sostituto. In rosa c’è già Soulé che finora ha fatto tanta, forse troppa, panchina, e che – se davvero Dybala andrà via a gennaio – troverà più spazio. Però la Roma vuole un attaccante che possa non far rimpiangere la Joya e avrebbe già avviato una trattativa in gran segreto per il successore. Si tratta di Omar Marmoush, egiziano di 25 anni, attualmente in forza all’Eintracht Francoforte.

Roma, Marmoush per il dopo Dybala: tutte le cifre

Con il club tedesco, il calciatore nato al Cairo, è letteralmente esploso. Dopo i diciassette gol dello scorso anno, in questa prima parte di stagione ha già toccato quota diciotto reti totali in 23 partite disputate, con l’aggiunta di 12 assist.

Numeri da capogiro per chi fino a due anni fa non aveva una grande media realizzativa. Ora però l’esplosione, tanto che la sua valutazione è schizzata intorno ai 40 milioni. Una cifra che non spaventa la Roma che, in gran segreto, avrebbe iniziato a trattare per l’arrivo dell’egiziano all’Olimpico. L’affare non si preannuncia semplice, non soltanto per i costi, e sarebbe proiettato alla prossima stagione. A gennaio, infatti, i capitolini non hanno la possibilità di acquistare calciatori extra-comunitari avendo già tutti gli slot occupati.

L’alternativa immediata è rappresentata da Giacomo Raspadori che nel Napoli non sta trovando molto spazio e che a gennaio potrebbe essere ceduto. Altra operazione non facile però perché De Laurentiis non ha intenzione di svendere il suo attaccante che piace anche ad altre big come Juventus e Milan. Il suo nome è sul tavolo, come quello di Marmoush: la Roma cerca già il sostituto di Dybala.