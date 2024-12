È iniziata con un meraviglioso testa a testa made in Norvegia tra Johannes Boe e Martin Uldal la tappa di Coppa del Mondo di biathlon di Annecy Le Grand Bornand. E per la prima volta il campionissimo deve arrendersi al baby fenomeno, che in un sprint ricca di errori è invece perfetto al tiro riuscendo a imporsi al fotofinish per un secondo e mezzo sul leader della classifica generale. Boe sbaglia invece già al primo poligono ed è costretto a rincorrere, arrivando comunque a un passo dall’ennesimo capolavoro della sua carriera. Questa volta, però, deve accontentarsi del secondo gradino del podio davanti allo svedese Samuelsson, ottimo terzo anche lui con un errore al tiro e una gran performance sugli sci.

A chiudere la top-5 il tedesco Philipp Horn e l’altro norvegese Laegreid. In generale, oltre al vincitore Uldal, il solo idolo di casa Perrot chiude senza errori tra primi dieci. Pubblico transalpino che era pronto a festeggiare i suoi rappresentanti all’arrivo, ma deve accontentarsi di un tris di piazzamenti d’alta classifica, con Jacquelin subito dietro Perrot e Fillon Maillet che invece è 10°. Ancora una giornata nera per Ponsiluoma: lo svedese è protagonista di ben sei errori al tiro e a malapena riesce a concludere la gara tra i primi 60.

LA GARA DEGLI AZZURRI

Una top-10 in cui è presente anche Tommaso Giacomel, nono al traguardo davanti a Fillon Maillet. Altra ottima prova della punta di diamante azzurra, sempre con un po’ di rammarico per quell’unico errore al tiro giunto nel poligono in piedi. Resta in ogni caso una prestazione di livello da parte del trentino, così come è arrivata una buona gara da parte del veterano del gruppo Lukas Hofer. Partito con il pettorale n°26 nel secondo gruppo, il 35enne di Brunico va a un passo dal ritorno in top-10, chiudendo in 11esima piazza. Meno bene Didier Bionaz, che invece commette un errore sia a terra che in piedi ed è fuori dalla top-30, mentre Cappellari è come al solito perfetto nei suoi poligoni, proseguendo la sua striscia perfetta di questo avvio di stagione, ma sugli sci perde tanto e non riesce a trovare il piazzamento in top-40.

ORDINE DI ARRIVO

M. Uldal (NOR) 23:13.5 J. Boe (NOR) +1.4 S. Samuelsson (SWE) +10.8 P. Horn (GER) +28.6 S. H. Laegreid (NOR) +32.3 P. Nawrath (GER) +41.6 L. Perrot (FRA) +41.7 E. Jacquelin (FRA) +44.9 T. Giacomel (ITA) +46.2 Q. Fillon Maillet (FRA) +49.8

11. L. Hofer (ITA) +51.8

36. D. Bionaz (ITA) +1:35.2

43. D. Cappellari (ITA) +1:45.8

CLASSIFICA GENERALE DI COPPA DEL MONDO

Johannes Thingnes Boe (NOR) 414 Sturla Holm Laegreid (NOR) 354 Emilien Jacquelin (FRA) 283 Sebastian Samuelsson (SVE) 283 Eric Perrot (FRA) 262 Philipp Nawrath (GER) 227 Vebjoern Soerum (NOR) 210 Endre Stromsheim (NOR) 199 Fabien Claude (FRA) 193 Quentin Fillon Maillet (FRA) 193

13. Tommaso Giacomel (ITA) 151

25. Lukas Hofer (ITA) 97

30. Didier Bionaz (ITA) 62

57. Daniele Cappellari (ITA) 8

PROGRAMMA ANNECY LE GRAND BORNAND

Venerdì 20 dicembre – Ore 14:20 Sprint F.

Sabato 21 dicembre – Ore 12:30 Inseguimento M; 14:45 Inseguimento F.

Domenica 22 dicembre – Ore 12:30 Mass Start M; 14:45 Mass Start F.