Carbonia si prepara a ospitare una serata di pugilato memorabile il 13 dicembre prossimo. Nel Palazzetto dello Sport della città, organizzata dalla OPI Since 82 della famiglia Cherchi in collaborazione con la Bazooka Events di Luciano Abis e la New Spartans Club, andrà in scena il prestigioso Campionato Europeo dei Pesi Piuma, con il titolo in palio tra l’attuale campione, lo spagnolo Cristobal Lorente, e lo sfidante italiano Francesco Grandelli. L’incontro rappresenta una grande occasione per il pugile italiano e per tutto il movimento nazionale. Attualmente infatti l’Italia non ha alcun campione europeo maschile in carica, e la vittoria di Grandelli potrebbe segnare un punto di svolta, aprendo le porte per un possibile futuro Campionato del Mondo.

Cristobal Lorente si presenta a Carbonia forte della sua recente affermazione: lo scorso luglio, ha conquistato il titolo battendo Mauro Forte, dimostrandosi un atleta completo, capace di adattarsi a ogni contesto e di affrontare senza timore sfide in trasferta. Dall’altra parte del ring, Francesco Grandelli ha di fronte una delle sfide più importanti della sua carriera. Ex campione EBU Silver e attuale numero 3 delle classifiche europee, Grandelli ha lavorato duramente per tornare al vertice dopo la sconfitta subita proprio contro Forte, in occasione di un europeo terminato alla prima ripresa. Ora, a un anno e mezzo di distanza, ha l’opportunità di riscrivere la sua storia, dimostrando di avere il talento e la determinazione necessari per realizzare un sogno. Una vittoria contro Lorente non solo lo consacrerebbe campione d’Europa, ma potrebbe aprirgli le porte di una sfida per un incontro a livello mondiale.

La serata promette di essere di altissimo livello grazie a una card ricca di match di grande interesse. Tra i protagonisti, Fabio Turchi, ex sfidante al titolo mondiale IBO dei pesi massimi leggeri, tornerà sul ring per un incontro sulla distanza delle sei riprese contro il bielorusso Viktar Chvarkou. Patrick Cappai, imbattuto nei pesi piuma, affronterà il tanzaniano Tasha Mjuaji, pugile esperto con un record di 17 vittorie e 12 sconfitte. Non mancheranno i giovani talenti emergenti del territorio sardo: Fabio Crobeddu, peso super gallo di Carbonia al suo terzo match che affronterà in una rivincita l’abruzzese Christofer Salvatore, poi il derby tutto sardo nei pesi super welter tra Stefano Lai e Sebastiano Argiolas. Il programma prevede anche il debutto nei pesi mosca di Lorenzo Fais, che si batterà contro il serbo Mladen Boljkovac.