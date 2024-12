La diretta testuale live della sprint femminile 7.5km di Hochfilzen, seconda tappa della Coppa del Mondo 2024/2025 di biathlon. Dopo una prima tappa che ha portato il pettorale giallo sulle spalle della svedese Elvira Oeberg, le migliori atlete del mondo tornano a sfidarsi sulle nevi austriache. Hochfilzen è una località che tradizionalmente, risultati alla mano, porta bene alle tedesche e anche all’azzurra Dorothea Wierer. L’altoatesina è cresciuta molto nel corso della prima tappa a Kontiolahti e va a caccia di altre grandi prestazioni. Oltre a Wierer, a rappresentare l’Italia nel format di gara più corto ci sono anche Michela Carrara, Beatrice e Martina Trabucchi, Samuela Comola e Hannah Auchentaller. Si preannuncia spettacolo: chi salirà sul podio? L’appuntamento è per le ore 11.30 di venerdì 13 dicembre. Sportface.it vi terrà compagnia con una diretta testuale live della sprint femminile di Hochfilzen 2024 per non perdersi davvero alcuna emozione.

