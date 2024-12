La leggenda del tennis italiano Nicola Pietrangeli è attualmente ricoverato al Policlinico Gemelli in seguito una caduta accidentale che ha portato come conseguenza la frattura periprotesica dell’anca destra. Il classe 1933 – da quanto apprende l’Adnkronos – si trova nel reparto UOC di Ortopedia e Traumatologia del Policlinico della Capitale, dove è stato sottoposto ad un delicato intervento chirurgico di riduzione e sintesi della frattura, dal professor Giulio Maccauro, professore Ordinario di Malattie dell’Apparato Locomotore dell’Università Cattolica e direttore della UOC di Ortopedia e Traumatologia. L’operazione è perfettamente riuscita e Pietrangeli ha iniziato il percorso post operatorio, riferiscono dal Gemelli. A testimoniare il miglioramento della condizione del paziente, anche il fatto che Pietrangeli abbia già discusso con i medici dello staff sulle qualità dei tennisti italiani, da Sinner a Berrettini. Il programma post operatorio prevede una degenza di qualche giorno in reparto di Ortopedia e Traumatologia e successiva riabilitazione.

LA CARRIERA DI NICOLA PIETRANGELI

Nato a Tunisi l’11 novembre 1933, Pietrangeli ha vint due Roland Garros (1959 e 1960) e due Internazionali d’Italia (1957 e 1961), oltre ad aver raggiunto una semifinale a Wimbledon e due finali in Coppa Davis. Detiene il record di presenze nella competizione a squadre, con 164 match e ben 66 incontri: 120 le vittorie in maglia azzurra. Ha inoltre conquistato anche la medaglia di bronzo nel singolare maschile al torneo di esibizione di tennis ai Giochi Olimpici di Città del Messico nel 1968. Dopo aver chiuso la carriera agonistica, è stato Capitano dell’Italia che ha trionfato per la prima volta in Coppa Davis in Cile nel 1976 e oggi è ambasciatore del tennis azzurro nel mondo.