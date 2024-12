I risultati con l’ordine di arrivo e la classifica della sprint femminile di Hochfilzen, seconda appa della Coppa del Mondo 2024/2025 di biathlon. Una straordinaria Franziska Preuss si aggiudice la prima gara di questo fine settimana sulle nevi austriache, e lo fa nonostante un errore al tiro all’ultimo poligono. L’atleta tedesca riesce a fare meglio di Sophie Chauveau, in testa per gran parte dell’evento, ma alla quale non basta una prova senza errori. La francese sale comunque sul secondo gradino del podio davanti alla norvegese Knotten. Disastrosa giornata al poligono per Elvira Oeberg, che vola come sempre sugli sci, ma fa una fatica tremenda al tiro con ben quattro errori. Nonostante questi, chiude comunque sotto il minuto di distacco, anche se il piazzamento è fuori dalla top-20. Si interrompe la striscia di podi della svedese, che perde la pettorina di leader di Coppa, ora sulle spalle della Preuss.

Buona prova, ma ancora con qualche rammarico, per la nostra Dorothea Wierer. La campionessa di Anterselva sogna anche la vittoria, ma al secondo poligono sbaglia due volte e dice addio a ogni sogno di gloria. Un peccato, perché è arrivata un’altra grande prestazione sugli sci, come dimostra poi il piazzamento in top-10. La notizia positiva è che le impressioni continuano a essere positive per la due volte vincitrice della Sfera di Cristallo. Davvero ottima la prova di Hannah Auchentaller, che ha iniziato più che bene questa sua stagione e ha chiuso un’altra gara senza errori e in top-15. Più indietro Michela Carrara, Samuela Comola e le sorelle Trabucchi, con Martina che al debutto riesce a qualificarsi per l’inseguimento.

LA CLASSIFICA GENERALE AGGIORNATA

ORDINE DI ARRIVO

F. Preuss (GER) 21:06.0 S. Chauveau (FRA) +7.7 K. O. Knotten (NOR) +10.1 L. Jeanmonnot (FRA) +22.3 S. Grotian (GER) +30.2 J. Braisaz-Bouchet (FRA) +31.1 M. Davidova (CZE) +36.4 A. Lampic (SVK) +38.5 D. Wierer (ITA) +40.2 M. Todorova (BUL) + 44.4

12. H. Auchentaller (ITA) +44.7

28. M. Carrara (ITA) +1:09.6

37. S. Comola (ITA) +1:23.1

50. B. Trabucchi (ITA) +1:48.5

55. M. Trabucchi (ITA) +1:55.9