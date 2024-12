Si è aperta nella mattinata italiana la quarta tappa dell’ISU World Tour 2024/2025 di short track. Al Mokdong Ice Rink di Seoul, in Corea del Sud, discrete prestazioni nella giornata inaugurale dedicata a batterie e qualificazioni per i nove italiani convocati per la tappa asiatica di Coppa. In campo maschile nei 500 metri raggiunge i quarti di finale Thomas Nadalini, mentre Lorenzo Previtali sarà impegnato nei ripescaggi e Pietro Sighel è stato squalificato. Quest’ultimo però si è rifatto sui 1000 e 1500, garantendosi l’accesso rispettivamente nei quarti e in semifinale. Nei 1000 avanza anche Previtali con Nadalini ai ripescaggi, mentre sui 1500 Nadali in semifinale e Antonioli ai ripescaggi.

Tra le donne c’è da segnalare l’en plein messo a segno da Arianna Fontana, che supera il turno d’apertura in tutte e tre le gare: 500, 1000 e 1550. Sul chilometro volano ai quarti anche Confortola e Ioratti, che raggiungono Fontana anche in semifinale sui 1500. Sulla distanza breve, invece, Arianna Sighel e Chiara Betti saranno protagoniste dei ripescaggi.

Semifinali raggiunte anche dalle tre staffette azzurre: quella maschile composta da Antonioli, Previtali, Nadalini e Pietro Sighel ha chiuso in seconda piazza la propria batteria; secondo posto anche per la squadra femminile formata Betti, Fontana, Ioriatti e Arianna Sighel e per quella mista con Betti, Confortola, Nadalini, Pietro Sighel. Nella giornata di sabato 14 dicembre spazio alle prime finali. Gli uomini vivranno quelle dei 500 e dei 1.500 metri, mentre le donne si cimenteranno sui 1.000 metri e nella staffetta.