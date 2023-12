LIVE – Sprint femminile Hochfilzen 2023 biathlon: AGGIORNAMENTI in DIRETTA

Il live e la diretta testuale della sprint femminile di Hochfilzen 2023, gara sulla distanza dei 7.5 km valevole per la seconda tappa della Coppa del Mondo di biathlon. Sono sei le azzurre al via sulla pista austriaca: Lisa Vittozzi, Dorothea Wierer, Samuela Comola, Rebecca Passler, Hannah Auchentaller e Beatrice Trabucchi. In casa Italia riflettori puntati soprattutto su Vittozzi, che nell’opening del massimo circuito andato in scena sulla neve svedese di Oestersund è stata capace di vincere l’individuale. Tante le atlete che possono ambire ad un posizionamento sul podio.

Attenzione alla transalpina Lou Jeanmonnot, che nella località scandinava ha trionfato sia nella sprint sia nell’inseguimento. Sono apparse in ottima forma anche le tedesche Vanessa Voigt e Franziska Preuss, le norvegesi Ingrid Landmark Tandrevold, Karoline Offigstad Knotten e Juni Arnekleiv. Occhio pure alla ceca Marketa Davidova e alle svedesi Hanna e Elvira Oeberg, alla ricerca della migliore condizione dopo una prima tappa priva di grossi acuti sia sugli sci sia soprattutto al poligono. Sportface.it seguirà la sprint femminile di Hochfilzen 2023, fornendo ai propri lettori aggiornamenti in tempo reale a partire dalle ore 14.25.

