Arbitro Chiffi: “Il Var è una manna dal cielo. A dicembre non ci sarò per un problemino”

“Un giorno nel 2002 mio padre ha portato a casa un volantino del corso per gli arbitri, allora mi sono iscritto. C’era anche Moreno Morello, ora a Striscia la Notizia”. E’ iniziata così la carriera dell’arbitro Daniele Chiffi di Padova, intervistato da La Nuova di Venezia e Mestre: “Il Var? La verità è che è una manna dal cielo, in tutto e per tutto”. Ma non vedremo il fischietto patavino nelle prossime settimane: “Ho un problemino al tendine d’Achille, nulla di grave però a dicembre resterò a riposo”.