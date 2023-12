Biathlon, risultati e classifica sprint femminile Hochfilzen 2023: trionfa Tandrevold, quinta Vittozzi

Ingrid Landmark Tandrevold vince la sprint femminile di Hochfilzen 2023, la gara sulla distanza dei 7.5 km in programma oggi per la seconda tappa della Coppa del Mondo di biathlon. La norvegese, zero in entrambi i poligoni, riesce a tenere dietro la scatenata Elvira Oeberg, che nonostante l’errore al poligono vola sugli sci e alla fine paga cinque secondi alla vincitrice. Sale sul podio anche la francese Braisaz, quarta a sorpresa la svizzera Haecki-Gross che precede la prima delle italiane, protagonista di un’ottima prova. E’ Lisa Vittozzi a chiudere in quinta posizione: zero errori sia a terra che in piedi, e considerando che negli scorsi giorni non è stata bene, sugli sci si difende al meglio delle sue possibilità. Non benissimo invece, Dorothea Wierer, che apre male con una prima parte molto lenta sugli sci e l’errore al poligono a terra, ma nella seconda metà di sprint è eccezionale e alla fine recupera tante posizioni, ma con un distacco molto importante ed è fuori dalle prime venti. Ancor più staccate Samuela Comola, Rebecca Passler e Beatrice Trabucchi, mentre Hannah Auchentaller non è partita. Diventa leader della generale la francese Jaenmonnot, ma con ben due errori nell’ultimo poligono perde gran parte del margine.

RISULTATI SPRINT HOCHFILZEN

Ingrid Landmark Tandrevold (NOR) 20.59.9 Elvira Oeberg (SWE) +4.9 Justine Braisaz (FRA) +19.7 Lena Haecki-Gross (SUI) +20.0 Lisa Vittozzi (ITA) +24.4 Karoline Knotten (NOR) +40.4 Julia Simon (FRA) +44.2 Anamarjia Lampic (SLO) +54.0 Anna Magnusson (SWE) +54.7 Jessica Jislova (CZE) +57.7

26. Dorothea Wierer (ITA) +1.40.1

45. Beatrice Trabucchi (ITA) +2.04.7

55. Samuela Comola (ITA) +2.34.0

67. Rebecca Passler (ITA) +2.58.2