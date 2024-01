LIVE – Slalom maschile Schladming 2024: prima e seconda manche in DIRETTA

Il live e la diretta testuale dello slalom maschile di Schladming 2024, appuntamento valevole per la Coppa del Mondo di sci alpino. Sulla celebre Planai va in scena la sesta gara della stagione tra i pali stretti. L’uomo da battere è il padrone di casa Manuel Feller, leader della classifica di specialità. L’austriaco, inoltre, è apparso in grande spolvero nel gigante inaugurale, chiuso alle spalle soltanto per cinque centesimi del fenomeno svizzero Marco Odermatt. Dietro di lui sono minacciosi il tedesco Linus Strasser, lo svedese Kristoffer Jacobsen e l’elvetico Daniel Yule. Questi ultimi, infatti, pochi giorni fa si sono spartiti i tre gradini del podio nell’ultimo slalom disputato a Kitzbuehel.

Minacciosi anche il croato Filip Zubcic, il greco AJ Ginnis, il transalpino Clement Noel, l’altro svizzero Loic Meillard, lo sloveno Zan Kranjec e i norvegesi Henrik Kristoffersen e Alexander Steen Olsen. In gara c’è anche l’Italia, che per la seconda e ultima prova in notturna nella località austriaca si affida a sette azzurri. Si tratta di Corrado Barbera, Matteo Canins, Stefano Gross, Tobias Kastlunger, Simon Maurberger, Tommaso Sala e Alex Vinatzer. Sportface.it seguirà lo slalom maschile di Schladming 2024, fornendo ai propri lettori aggiornamenti in tempo reale di entrambi i segmenti di gara. La prima manche prenderà il via alle ore 17.45 mentre la seconda manche scatterà alle ore 20.45.

