Slalom maschile Schladming 2024, start list seconda manche: due italiani al via

La start list della seconda manche dello slalom maschile di Schladming 2024, appuntamento valevole per la Coppa del Mondo di sci alpino. Soltanto due italiani saranno ai nastri di partenza: Alex Vinatzer, capace di ottenere il quinto tempo nella prima manche, e Tommaso Sala, tredicesimo. Occhi puntati sul tedesco Linus Strasser, miglior crono, seguito da Haugen e Noel. Appuntamento dunque alle ore 20:45 per una nuova spettacolare manche. Di seguito, l’ordine di partenza ed i relativi distacchi degli atleti per la seconda manche.

Start list seconda manche slalom maschile Schladming 2024

1 26 FOSS-SOLEVAAG Sebastian NOR +2.90 (30)

2 24 KOLEGA Samuel CRO +2.89 (29)

3 27 STROLZ Johannes AUT +2.85 (28)

4 42 MAES Sam BEL +2.81 (27)

5 15 GSTREIN Fabio AUT +2.60 (26)

6 48 SCHMIDIGER Reto SUI +2.49 (25)

7 20 GINNIS AJ GRE +2.45 (24)

8 17 POPOV Albert BUL +2.35 (23)

9 38 MARCHANT Armand BEL +2.33 (22)

10 21 HOLZMANN Sebastian GER +2.32 (20)

11 23 PERTL Adrian AUT +2.32 (20)

12 22 RASCHNER Dominik AUT +2.29 (19)

13 28 AMIEZ Steven FRA +2.18 (17)

14 37 SEYMOUR Jett USA +2.18 (17)

15 16 ZUBCIC Filip CRO +1.98 (16)

16 25 AERNI Luca SUI +1.77 (15)

17 8 RYDING Dave GBR +1.62 (14)

18 10 SALA Tommaso ITA +1.42 (13)

19 4 MEILLARD Loic SUI +1.31 (12)

20 13 JAKOBSEN Kristoffer SWE +1.30 (11)

21 14 ROCHAT Marc SUI +1.26 (10)

22 9 STEEN OLSEN Alexander NOR +1.16 (9)

23 6 FELLER Manuel AUT +1.04 (8)

24 5 KRISTOFFERSEN Henrik NOR +0.98 (7)

25 7 YULE Daniel SUI +0.78 (6)

26 18 VINATZER Alex ITA +0.67 (5)

27 11 MCGRATH Atle Lie NOR +0.62 (4)

28 2 NOEL Clement FRA +0.36 (3)

29 12 HAUGAN Timon NOR +0.10 (2)

30 3 STRASSER Linus GER 50.46 (1)