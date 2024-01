Roma, Vina pronto per il Flamengo: il Sassuolo annuncia la risoluzione del prestito

“L’U.S. Sassuolo Calcio comunica di aver definito con l’A.S. Roma la risoluzione anticipata del prestito del calciatore Matías Viña”. Lo si legge in una nota del club neroverde, che annuncia quindi la fine della breve esperienza al Mapei Stadium del terzino uruguaiano. L’esterno è pronto a trasferirsi al Flamengo, che sborserà circa 8 milioni più bonus nelle casse dei giallorossi. Si chiude quindi un’avventura italiana non certo esaltante per Vina, che ha accumulato 16 presenze e tre assist in questa stagione con la maglia del Sassuolo.