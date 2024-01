Start list slalom maschile Schladming 2024: italiani in gara e pettorali di partenza

La start list dello slalom maschile di Schladming 2024, tappa di Coppa del Mondo di sci alpino: ecco di seguito i pettorali di partenza e gli italiani al via. Sulle nevi austriache a 24 ore di distanza dal gigante si torna a fare sul serio. Sette gli azzurri al via, con Sala e Vinatzer che scenderanno tra i primi 20. Di seguito ecco la start list completa per la gara notturna.

START LIST SLALOM MASCHILE SCHLADMING

1 1 ZENHAEUSERN Ramon SUI

2 2 NOEL Clement FRA

3 3 STRASSER Linus GER

4 4 MEILLARD Loic SUI

5 5 KRISTOFFERSEN Henrik NOR

6 6 FELLER Manuel AUT

7 7 YULE Daniel SUI

8 8 RYDING Dave GBR

9 9 STEEN OLSEN Alexander NOR

10 10 SALA Tommaso ITA

11 11 MCGRATH Atle Lie NOR

12 12 HAUGAN Timon NOR

13 13 JAKOBSEN Kristoffer SWE

14 14 ROCHAT Marc SUI

15 15 GSTREIN Fabio AUT

16 16 ZUBCIC Filip CRO

17 17 POPOV Albert BUL

18 18 VINATZER Alex ITA

19 19 MATT Michael AUT

20 20 GINNIS AJ GRE

21 21 HOLZMANN Sebastian GER

22 22 RASCHNER Dominik AUT

23 23 PERTL Adrian AUT

24 24 KOLEGA Samuel CRO

25 25 AERNI Luca SUI

26 26 FOSS-SOLEVAAG Sebastian NOR

27 27 STROLZ Johannes AUT

28 28 AMIEZ Steven FRA

29 29 RODES Istok CRO

30 30 KASTLUNGER Tobias ITA

31 31 KRANJEC Zan SLO

32 32 GROSS Stefano ITA

33 33 MAJOR Billy GBR

34 34 NEF Tanguy SUI

35 35 DEL CAMPO Juan ESP

36 36 SALARICH Joaquim ESP

37 37 SEYMOUR Jett USA

38 38 MARCHANT Armand BEL

39 39 WINTERS Luke USA

40 40 GUNLEIKSRUD Halvor Hilde NOR

41 41 TREMMEL Anton GER

42 42 MAES Sam BEL

43 43 RITCHIE Benjamin USA

44 44 RASSAT Paco FRA

45 45 READ Erik CAN

46 46 STURM Joshua AUT

47 47 TAYLOR Laurie GBR

48 48 SCHMIDIGER Reto SUI

49 49 SOLBERG Eirik Hystad NOR

50 50 JORDAN Asher CAN

51 51 MAROVT Tijan SLO

52 52 MAURBERGER Simon ITA

53 53 KATO Seigo JPN

54 54 BARBERA Corrado ITA

55 55 PRAMSTALLER Kilian AUT

56 56 DESGRIPPES Hugo FRA

57 57 BRAEKKEN Theodor NOR

58 58 AX SWARTZ Fabian SWE

59 59 POHJOLAINEN Jesper FIN

60 60 HANSSON William SWE

61 61 ALKIER Justin CAN

62 62 VON GRUENIGEN Noel SUI

63 63 ANGUENOT Leo FRA

64 64 KOYAMA Yohei JPN

65 65 CANINS Matteo ITA

66 66 AULNETTE Auguste FRA

67 67 JASICZEK Michal POL

68 68 GARAY Aingeru ESP

69 69 ESTEVE Axel AND

70 70 PFOEDERL Nikolaus GER

71 71 MUFFAT-JEANDET Victor FRA

72 72 BIRKNER DE MIGUEL Tomas ARG

73 73 BORGNAES Christian DEN

74 74 RADAMUS River USA