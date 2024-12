Quanto successo in campo, o meglio fuori, ha dell’inverosimile. Purtroppo ancora si assiste a momenti di violenza che poco hanno a che fare con il calcio giocato.

È stato proprio uno dei protagonisti della vicenda a dichiarare che l’evento in questione non è un buon esempio per il calcio, tuttavia potremmo stilare una lunga lista di accadimenti violenti che si sono verificati sui campi da gioco, maggiori e minori. Il mondo del calcio purtroppo ha ancora molto da lavorare per sradicare tutto ciò che di calcistico ha ben poco, prova ne siano le continue manifestazioni di razzismo o, per l’appunto, episodi di risse e provocazioni. Proprio in una partita di Serie A, quella tra Lecce e Lazio, il centrocampista biacoceleste Mattéo Guendouzi è stato il destinatario di una pietra lanciata dagli spalti del Via Del Mare. Questa volta però i protagonisti sono stati due uomini di campo, che tra l’altro come compito hanno quello di formare giovani ragazzi e indirizzarli verso la strada della correttezza e del rispetto.

Liga 2, Parralo aggredisce Navarro

La partita tra Ferrol e Real Saragozza non è stata una partita semplice, con tanti interventi duri anche durante la gara. A certificare questo è anche arrivata l’espulsione di Roberto Correa, autore di un brutto intervento ai danni di Pau Sans (Saragozza) a pochi minuti dalla chiusura del match. Gli animi erano già molto caldi, ma il consueto scambio di saluti tra i due allenatori a fine partita si è trasformato in una battibecco dall’esito inaspettato. Parralo, allenatore del Racing de Ferrol, colto da un impulso inatteso ha colpito il suo collega con una testata: fortunatamente per Navarro non ci sono state conseguenze gravi. Quest’ultimo tra l’altro si trovava all’esordio sulla panchina del Real Saragozza e ha tentato di reagire rifilando uno schiaffo a Parralo.

Non è chiaro il motivo di questo scontro, anche se alla base potrebbero esserci parole grosse volate durante la partita, precisamente dopo l’espulsione di Correa. Navarro non si aspettava certo una testata come premio per la prima vittoria dopo 49 giorni di astinenza del Saragozza, fortunatamente l’intervento della Policia Nacional ha sedato gli animi prima che il tutto degenerasse in qualcosa di più grave. Parralo ha poi commentato così quanto successo: “E’ stata una sensazione che non provato da molti anni. Preferisco non parlare di quello che è successo. Non è un buon esempio per il calcio, è accaduto un qualcosa di terribile”.