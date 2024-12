Era il grande favorito e ha vinto. Galvanizzato dal successo di ieri nella discesa libera sulla Saslong, Marco Odermatt conquista lo slalom gigante in Alta Badia, gara valida per la Coppa del Mondo maschile 2024/2025 di sci alpino. Quinto successo negli ultimi sei giganti disputati sulla Gran Risa per il fuoriclasse elvetico, che si avvicina al record di Marcel Hirscher (sei vittorie). Completano il podio Leo Anguenot e Alexander Steen Olsen, mentre il miglior italiano è Alex Vinatzer, che ottiene un sorprendente ottavo posto.

COPPA DEL MONDO 2024/2025: TUTTE LE TAPPE E LE GARE

Odermatt, manche da fenomeno

Nonostante sia sceso per 28°, il campione svizzero è riuscito a mettere a referto il miglior tempo di manche ed ha sbaragliato la concorrenza, ottenendo la vittoria con un distacco di 85 centesimi sul secondo posto. Odermatt si gode così quella che verosimilmente è la sua migliore manche della stagione e concede il bis dopo il trionfo di ieri nella discesa libera. Come se non bastasse, si prende anche il pettorale rosso nella specialità.

Primo podio per Leo Anguenot

L’altro atleta che festeggia in Alta Badia è il francese, che a 26 anni può finalmente festeggiare il primo podio in carriera. Da applausi anche la sua manche, tanto che c’è voluto solo un alieno come Odermatt per stargli davanti. A completare il podio è il norvegese Alexander Steen Olsen, che precede per soli 5 centesimi Filip Zubcic e nega al croato il primo podio stagionale.

I piazzamenti degli italiani

Straordinaria top 10 per Alex Vinatzer, che recupera la bellezza di 16 posizioni grande ad una seconda manche da fuoriclasse e chiude ottavo. Bene anche Luca De Aliprandini, che consolida il piazzamento della prima manche, concludendo 13°. Resta ancora suo l’ultimo podio azzurro sulla Gran Risa, nel 2021. Non erano invece riusciti a qualificarsi per la seconda manche Filippo Della Vite, Giovanni Borsotti, Hannes Zingerle e Simon Talacci.

Le parole di Vinatzer e De Aliprandini

Vinatzer: “Sono riuscito a fare quello che volevo nella seconda manche. Dopo la prima ero infuriato perché ero stato troppo attento e timoroso, come se fossi a un corso maestri. Mi sono detto che avrei dovuto fare di più nella seconda e sono contento di aver tirato fuori tutta la grinta; mi spiace solo di non aver sciato al meglio nel pianetto finale. Per ora va bene così“.

De Aliprandini: “Peccato per l’errore commesso altrimenti avrei potuto chiudere vicino a Vinatzer, ma non posso dire di aver fatto una brutta manche. La visibilità non è perfetta e bastava prendere un paio di porte troppo dirette per tagliare il segno nel terreno, perdendo così il ritmo per un intermedio completo. L’atteggiamento non è stato male“.

Il prossimo appuntamento di CdM

Non è ancora finita la tappa di Coppa del Mondo maschile di sci alpino in Alta Badia. L’ultimo appuntamento prima della pausa natalizia è infatti lo slalom in programma nella giornata di lunedì 23 dicembre. Prima manche alle ore 10:00, seconda alle ore 13:30.

La top 10 della seconda manche

M. Odermatt (SUI) 2:31.45 L. Anguenot (FRA) +0.85 A. Steen Olsen (NOR) +0.88 F. Zubcic (CRO) +0.93 T. Haugan (NOR) +1.03 A. McGrath (NOR) +1.25 Z. Kranjec (SLO) +1.72 A. Vinatzer (ITA) +1.94 H. Kristoffersen (NOR) +1.99 T. Favrot (FRA) +2.11

13. L. De Aliprandini (ITA) +2.22

La classifica generale aggiornata

Marco Odermatt (Sui) 540 punti Henrik Kristoffersen (Nor) 419 Atle Lie McGrath (Nor) 322 Lucas Pinheiro Braathen (Bra) 239 Alexander Steen Olsen (Nor) 237 Loic Meillard (Sui) 234 Clement Noel (Fra) 200 Timon Haugan (Nor) 173 Zan Kranjec (Slo) 168 Filip Zubcic (Cro) 150

12. Mattia Casse (Ita) 138

14. Alex Vinatzer (Ita) 125

19. Luca De Aliprandini (Ita) 118

44. Dominik Paris (Ita) 60

45. Giovanni Franzoni (Ita) 55

61. Tobias Kastlunger (Ita) 41

68. Giovanni Borsotti (Ita) 32

76. Pietro Zazzi (Ita) 24

90. Stefano Gross (Ita) 17

93. Nicolò Molteni (Ita) 15

108. Florian Schieder (Ita) 8

113. Hannes Zingerle (Ita) 7

118. Christof Innerhofer (Ita) 4