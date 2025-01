La diretta testuale live dello slalom gigante di Adelboden, gara valida per la Coppa del Mondo maschile 2024/2025 di sci alpino. È arrivato il momento dell’esame più importante tra le porte larghe, nella pista più spettacolare e prestigiosa della disciplina: la mitica Chuenisbärgli, il tempio del gigante. Il favorito è Marco Odermatt, vincitore delle ultime tre edizioni, che insegue la straordinaria doppietta dopo aver vinto anche sulla Gran Risa. L’elvetico leader della classifica generale potrebbe agganciare Marcel Hirscher a quota 4 vittorie sulla Chuenisbärgli, con il recordman Ingemar Stenmark leader con cinque.

In forma anche Henrik Kristoffersen (cinque podi ad Adelboden in gigante ma mai una vittoria), che cerca il bis dopo il terzo posto di ieri in slalom, mentre Lucas Pinheiro Braathen potrebbe essere galvanizzato dal secondo posto tra i pali stretti, a soli due centesimi dal vincitore Noel. A giocarsi il podio saranno anche Loic Meillard (due volte terzo qui), Zan Kranjec (vincitore nel 2020) e Filip Zubcic (tre volte secondo e terzo la passata stagione). Per quanto riguarda gli azzurri, che non salgono sul podio qui dal 2012 con Max Blardone, cercheranno un buon piazzamento Luca De Aliprandini, Alex Vinatzer, Filippo Della Vite, Giovanni Borsotti, Hannes Zingerle e Simon Talacci.

L’appuntamento è per le ore 10.30 di domenica 12 gennaio con la prima manche, mentre la seconda si svolgerà dalle ore 13.30. Sportface.it vi terrà compagnia con una diretta testuale live di entrambe le manche del gigante maschile di Adelboden per non perdersi davvero alcuna emozione.

