Il Milan vuole rinforzarsi per cercare di agguantare uno dei primi quattro posti in campionato. I rossoneri stanno disputando una prima parte di stagione insufficiente, nonostante la Supercoppa vinta in rimonta con Juventus e Inter, e dopo diciotto partite disputate sono ottavi in campionato con solamente 28 punti frutto di sette vittorie, sette pareggi e quattro sconfitte. Un bottino troppo magro.

Con l’avvicendamento in panchina e con Sergio Conceicao al posto di Paulo Fonseca, il Milan ha cercato di dare una scossa ma l’1-1 casalingo contro il Cagliari ha frenato gli entusiasmi dopo il grande successo a Riyadh. Un aiuto potrebbe arrivare dal mercato dove i rossoneri guardano interessati ad un attaccante – si fa il nome di Marcus Rashford del Manchester United, ad un centrocampista e all’occasione Kyle Walker in uscita dal Manchester City. Ma i rossoneri possono prendere solamente un giocatore britannico: quindi Rashford esclude Walker e/o viceversa. Andiamo a scoprire il perché.

IL REGOLAMENTO

“Per le sole società di Serie A, fermo restando il rispetto delle vigenti disposizioni di legge in materia di flussi di ingresso di lavoratori stranieri in Italia, è consentito il tesseramento di un solo calciatore professionista britannico e di un solo calciatore professionista albanese per società, proveniente dall’estero, al di fuori delle limitazioni previste per i calciatori con status di extracomunitario. I nuovi calciatori con cittadinanza britannica, ovvero albanese, tesserati in applicazione di quanto precede, potranno trasferirsi esclusivamente in altre società del Campionato di Serie A nella stagione sportiva 2024/2025, nel periodo di campagna trasferimenti diverso da quello in cui si sono tesserati provenendo dall’estero”.