Marco Odermatt trionfa davanti al suo pubblico e al connazionale Loic Meillard, ma la scena ad Adelboden se la prende anche Luca De Aliprandini. Straordinaria seconda manche dello sciatore azzurro, che chiude in terza posizione e conquista il suo secondo podio in carriera in Coppa del Mondo. Un traguardo che mancava dal più di tre anni, quando riuscì a piazzarsi secondo nel gigante in Alta Badia. Il livello in questa prima fase di stagione l’aveva mostrato Luca, con già tre piazzamenti in top-10, ma quest’oggi è riuscito a fare ancora meglio.

Due manches quasi perfette, perché dopo aver commesso un errore nel tratto iniziale della prima, poi non ha più sbagliato nulla. Il miglior tempo in seconda manche non basta, perché i due elvetici riescono a gestire e a mantenere una parte del vantaggio accumulato in mattinata. Altra uscita per McGrath, che quest’oggi però è in buona compagnia, con Kristoffersen anche lui non in grado di arrivare al traguardo. Seconda top-10 in carriera per un altro sciatore di casa, vale a dire Luca Aerni, che chiude in settima posizione la sua gara.

CLASSIFICA FINALE

1. M. Odermatt (SUI) 2:27.55

2. L. Meillard (SUI) +0.20

3. L. DE ALIPRANDINI (ITA) +0.69

4. T. Tumler (SUI) +1.14

5. F. Zubcic (CRO) +1.46

6. T. Haugan (NOR) +1.73

7. L. Aerni (SUI) +1.86

8. J. Verdu (AND) +2.12

9. M. Schwarz (AUT) +2.13

10. R. Radamus (USA) +2.38

11. F. DELLA VITE (ITA) +2.39

18. A. VINATZER (ITA) +3.35

DNF G. BORSOTTI

DNF S. TALACCI

DNF G. FRANZONI

GUIZZO DI DELLA VITE

Arriva finalmente una discreta prestazione per Filippo Della Vite, il quale per la prima volta in stagione riesce a chiudere una gara e ad andare a punti. Il classe ’01 era fin qui uscito di scena in tutte e sei le prove di Coppa del Mondo disputate, ma oggi riesce a disputare due manches solide che gli regalano un piazzamento alle porte dei primi dieci della classifica. Altra giornata certamente non da ricordare, invece, per Alex Vinatzer, che dopo le ultime uscite in slalom contava di rifarsi in una specialità che in tempi recenti gli ha dato qualche soddisfazione. Invece due manches difficili per il 25enne di Bolzano, che in questo caso non è riuscito neanche a recuperare nella seconda manche come invece spesso gli capita fare. Si era qualificato anche Giovanni Borsotti, uscito poi durante la seconda parte di gara dopo il 27° crono della manche d’apertura. Fuori in mattinata, invece, Giovanni Franzoni e Simon Talacci.

LA CLASSIFICA GENERALE AGGIORNATA

COPPA DEL MONDO 2024/2025: TUTTE LE TAPPE E LE GARE

GENERALE: ODERMATT IN FUGA

Marco Odermatt (Sui) 730 Henrik Kristoffersen (Nor) 574 Loic Meillard (Sui) 474 Atle Lie McGrath (Nor) 382 Lucas Pinheiro Braathen (Bra) 370 Clement Noel (Fra) 340 Timon Haugan (Nor) 333 Alexander Steen Olsen (Nor) 268 Filip Zubcic (Cro) 252 Vincent Kriechmayr (Aut) 219

11. Mattia Casse (Ita) 212

19. Luca De Aliprandini (Ita) 178

27. Alex Vinatzer (Ita) 141

48. Giovanni Franzoni (Ita) 81

50. Dominik Paris (Ita) 75

74. Tobias Kastlunger (Ita) 48

77. Stefano Gross (Ita) 40

85. Giovanni Borsotti (Ita) 32

95. Pietro Zazzi (Ita) 24

95. Filippo Della Vite (Ita) 25

103. Nicolò Molteni (Ita) 18

105. Christof Innerhofer (Ita) 17

120. Simon Maurberger (Ita) 10

124. Florian Schieder (Ita) 8

130. Hannes Zingerle (Ita) 7

CLASSIFICA DI SPECIALIT À: ODERMATT IN TESTA

Odermatt sempre più leader ovviamente anche nella classifica di specialità, dove allunga su Kristoffersen e Steen Olsen, entrambi usciti quest’oggi ad Adelboden. Quarta posizione per lo sloveno Kranjec, mentre Luca De Aliprandini si conferma un grandissimo specialista e risale fino alla quinta piazza con i suoi 178 punti contro i 300 conquistati fin qui dal leader Odermatt.

Il calendario della Coppa del Mondo proseguirà nelle prossime settimane con le grandi “classiche”: ci si trasferisce a Wengen.