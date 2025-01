Lucas Moraes su Toyota ha vinto la settima tappa della Dakar 2025 tra le auto. Il pilota brasiliano ha trionfato in modo netto al termine di una giornata caotica, in cui il percorso è stato accorciato per via delle insidie climatiche, a cominciare da una forte pioggia che si è abbattuta sulla località saudita in cui si è corso quest’oggi. Al secondo posto il pilota della Ford, Mattias Ekstrom, male invece il leader della classifica generale, Henk Lategan, il cui vantaggio monstre è stato quasi completamente annullato.

Come detto, la prova è stata accorciata di circa 40 km, più altri 20 km neutralizzati intorno a metà tappa a causa di un errore nel roadbook, per un totale di 418 km nella località di Al Duwadimi; anche l’orario di partenza è stato modificato dagli organizzatori per garantire il supporto degli elicotteri sanitari. Alla fine, stava diventando quasi una roulette russa e il vantaggio di sette minuti e quarantun secondi di Moraes e della sua Toyota Hilux risulta ulteriormente una testimonianza della sua performance schiacciante di oggi. Il brasiliano, purtroppo per lui, non è invece in grado di competere per la classifica generale, perché ieri ha rimediato un problema meccanico che gli ha fatto perdere oltre tre ore.

Al primo checkpoint della frazione c’era Ekstrom in testa, poi però è scivolato indietro, per poi recuperare terreno nel finale: lo svedese è arrivato secondo ed è il suo miglior risultato di questa edizione. A completare il podio virtuale di giornata è Guthrie Jr, lo statunitense della Ford, che chiude in terza posizione. Chi è riuscito a vincere per cinque volte la Dakar in carriera, vale a dire il qatariota Nasser Al-Attiyah, è invece quarto a 11’15” dal vincitore, un risultato eccezionale per lui visto che era stato segnalato anche a oltre 42′ di ritardo. Seth Quintero (Toyota) e Cristina Gutierrez su Dacia hanno chiuso in quinta e sesta posizione, Yazeed Al-Rajhi alla guida della Overdrive è settimo.

Come già ricordato, Lategan ha avuto una giornata complicata e ha perso oltre 15′, chiudendo in quindicesima posizione. Aveva sette minuti di vantaggio a inizio tappa e ora vanta solo 21 secondi di margine nella generale su Al-Rajhi, che a questo punto è al lavoro per operare presto il sorpasso. Ekstrom, col secondo posto di oggi, ha accorciato a circa 10′ ed è terzo, Al-Attiyah paga quasi 22′ di ritardo ed è quarto. A cinque tappe dalla fine di questa edizione della Dakar, dunque, tutto è più aperto che mai per la vittoria finale.

I RISULTATI DELLA SETTIMA TAPPA

1 203 (bra) LUCAS MORAES (esp) ARMAND MONLEON TOYOTA GAZOO RACING 04h 01′ 49” 2 226 (swe) MATTIAS EKSTRÖM (swe) EMIL BERGKVIST FORD M-SPORT 04h 09′ 30” + 00h 07′ 41” 3 228 (usa) MITCHELL GUTHRIE (usa) KELLON WALCH FORD M-SPORT 04h 11′ 17” + 00h 09′ 28” 4 200 (qat) NASSER AL-ATTIYAH (fra) EDOUARD BOULANGER THE DACIA SANDRIDERS 04h 13′ 04” + 00h 11′ 15” 5 204 (usa) SETH QUINTERO (deu) DENNIS ZENZ TOYOTA GAZOO RACING 04h 13′ 27” + 00h 11′ 38”

SANDERS TORNA ALLA VITTORIA SU MOTO

Per quanto riguarda le moto, Daniel Sanders è tornato alla vittoria al termine della settima tappa, allungando così in classifica generale. La lotta per la frazione numero sette è stata tra lo stesso australiano e Tosha Schareina su Monster Energy Honda. Il pilota aussie della Red Bull KTM, però, ha preso le redini una volta superato il riforimento, chiudendo con quasi quattro minuti di vantaggio sul rivale spagnolo. Terzo posto odierno per Pablo Quintanilla, altro pilota della Monster Energy Honda, seguito da un altro compagno di team come Adrien van Beveren. Luciano Benavides, su Red Bull KTM, ha chiuso la top-5. Tornando alla classifica generale, Sanders adesso è al comando con un vantaggio su Schareina di ben 15’33”, Van Beveren si stanzia al terzo posto a oltre 26′. Nella top-5 della generale troviamo anche Ricky Brabec, pilota Monster Energy Honda), e lo stesso Benavides, ma tutti e due pagano oltre mezzora dal leader fin qui incontrastato e capace oggi di ottenere una nuova vittoria.

I RISULTATI DELLA SETTIMA TAPPA