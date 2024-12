La diretta testuale live dello slalom gigante di Semmering, gara valida per la Coppa del Mondo femminile 2024/2025 di sci alpino. Si torna a gareggiare tra le porte larghe dopo gli appuntamenti di ottobre e novembre a Soelden e Killington, complice anche la cancellazione dei due giganti previsti a inizio dicembre in Canada a Mont-Tremblant. Proprio nell’ultimo gigante di Killington, il Circo Bianco ha perso forse la sua più grande protagonista: Mikaela Shiffrin infatti si è infortunata e non è ancora chiaro quando tornerà in pista.

Sicuramente non ci sarà a Semmering, dove sulla pista Panorama ha sempre dominato nelle passate edizioni, vincendo due giganti e uno slalom nel 2022. In assenza della fuoriclasse statunitense il pronostico rimane molto aperto, con le azzurre che proveranno a lottare per il podio, Federica Brignone e Marta Bassino su tutte. In totale sono otto le atlete italiane presenti, e oltre alle due già citate si aggiungono Roberta Melesi, Aja Zenere, Elisa Platino, Ilaria Ghisalberti, Giorgia Collomb e Lara Della Mea. L’appuntamento è per le ore 10.00 di sabato 28 dicembre con la prima manche, mentre la seconda si svolgerà dalle ore 13.00. Sportface.it vi terrà compagnia con una diretta testuale live di entrambe le manche del gigante femminile di Semmering per non perdersi davvero alcuna emozione.

LA CLASSIFICA GENERALE AGGIORNATA

COPPA DEL MONDO 2024/2025: TUTTE LE TAPPE E LE GARE

PER AGGIORNARE IL LIVE FARE REFRESH O CLICCARE F5