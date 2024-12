Il tecnico spagnolo e la società bianconera avevano raggiunto già un’intesa: tutta la verità su quel che è accaduto tra le parti

Rafa Benitez alla Juventus, tutto vero. L’allenatore che ha guidato Inter e Napoli, quello del “ci può stare” rivolto proprio alla società bianconera e ai presunti favori arbitrali per il club piemontese, è stato vicino a sedersi proprio sulla panchina juventina.

È clamorosa la rivelazione che arriva da Romeo Agresti, giornalista che segue da vicino le vicende della Juventus. A ‘Il bianconero’ racconta quella che può essere considerata un’autentica sliding doors che avrebbe potuto cambiare la storia delle ultime vittorie bianconere. Tutto accade prima dell’approdo di Conte sulla panchina della società più titolata in Italia, un approdo che avrebbe portato poi al ciclo di nove scudetti consecutivi.

Prima però la squadra è in sofferenza e non trova la strada giusta. Non lo è stato Ciro Ferrara, chiamato nel 2009 a guidare la Juve. L’approccio è buono, poi la squadra si inceppa e la società cerca una soluzione. Quella che sarebbe stata trovata in Rafa Benitez, all’epoca all’ultima stagione con il Liverpool: trattativa avviata e intesa anche trovata.

Accordo Juve-Benitez, perché è saltato tutto

Questa la rivelazione di Agresti che racconta: “La Juve aveva un principio d’accordo con Benitez. Era la Juve di Secco, Blanc e Cobolli Gigli. L’obiettivo era arrivare in qualche modo a fine stagione con Ciro Ferrara e poi iniziare un progetto pluriennale con Benitez”.

Le cose però non sono poi andate come previsto, con un cambio improvviso di programma: “C’era un principio d’accordo, poi la Juventus ad un certo punto ha fatto un passo indietro: c’è stato l’esonero di Ferrara, l’arrivo Zaccheroni e poi con la nuova dirigenza quello di Delneri“. Niente Benitez che proprio quell’estate arrivò in Italia, ma sulla panchina dell’Inter, la grande rivale dei bianconeri, per sostituire José Mourinho andato al Real Madrid dopo il triplete.

Un’avventura finita male e durata soltanto pochi mesi con l’esonero e l’arrivo di Leonardo. Le strade di Benitez e la Juventus si sono poi incrociate soltanto da avversari con lo spagnolo che ha guidato anche il Napoli, vincendo una Supercoppa italiana proprio contro i bianconeri ai calci di rigori. Ma questa è un’altra storia, una storia che non ci sarebbe stata se l’accordo tra Benitez e la Juventus avesse poi avuto un seguito. Ora sulla panchina dei bianconeri c’è Thiago Motta, uno che è stato allenato anche da Benitez, ma con la maglia dell’Inter.