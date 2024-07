LIVE – Sirine Charaabi – Enkhjargal Munguntsetseg: boxe femminile 54 kg Olimpiadi Parigi 2024 DIRETTA

Iniziano le Olimpiadi di Parigi 2024 nella boxe e iniziano i Giochi di Sirine Charaabi, pugile azzurra in gara nella categoria 54kg e pronta a condividere il ring parigino con Enkhjargal Munguntsetseg, 25enne della Mongolia. Un esordio difficile per l’azzurra visto che la rivale ai Mondiali 2023 di Nuova Delhi, in India, ottenne il bronzo. Sirine però ha tutte le carte in regola per gestire al meglio questa sfida. La classe non le manca e i mezzi per avere la meglio nemmeno. D’altronde ha già dimostrato di essere bravissima a preparare le gare. A Busto Arsizio, in occasione del Preolimpico che le ha consegnato il pass per Parigi 2024, ha eliminato tutte le avversarie, inclusa la coreana Ae Ji Im in un match spigoloso, al termine del quale scoppiò in lacrime.

“Ancora non ci credo, sono felicissima. Sono salita per prendermi il pass e ci sono riuscita. Ragazzi, continuate a credere nei vostri sogni. Voglio essere un esempio, anche per gli italiani di seconda generazione: amate l’Italia, perché guardate l’Italia cosa mi ha permesso di fare”, disse Charaabi a caldo ai microfoni dei media della FPI. Sportface.it vi offrirà una diretta testuale a partire dall’orario di inizio dell’incontro. Charaabi dovrebbe salire sul ring alle 20:16 di oggi, sabato 27 luglio. In caso di vittoria tornerà a combattere martedì 30 luglio alle 17:22 contro la romena Lacramioara Perijoc. Prima però c’è da battere Munguntsetseg. Seguite con noi l’incontro di Charaabi in diretta da Parigi.

REGOLAMENTO BOXE

GLI ITALIANI IN GARA DI SABATO 27 LUGLIO

IL PROGRAMMA GIORNO PER GIORNO

GLI ITALIANI IN GARA GIORNO PER GIORNO

DIRETTA SIRINE CHARAABI – ENKHJARGAL MUNGUNTSETSEG (ORE 20:16) – CAT 54KG PARIGI 2024