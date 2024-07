Sirine Charaabi – Enkhjargal Munguntsetseg in tv, boxe femminile Olimpiadi Parigi 2024: orario e canale 

Sirine Charaabi è pronta ad iniziare la sua avventura olimpica a Parigi 2024. Alle 20:16 di oggi, sabato 27 luglio, la pugile azzurra esordirà nella categoria 54kg contro la portacolori della Mongolia Enkhjargal Munguntsetseg. Un esordio tutt’altro che agevole, visto che la 25enne solo un anno fa, ai Mondiali di Nuova Delhi, si spinse fino al terzo gradino del podio, eliminando ai quarti di finale la nostra Olena Savchuk. La sfida comunque è assolutamente alla portata di Charaabi che a Busto Arsizio, in occasione del Preolimpico che le consegnò il pass parigino, dimostrò una grande capacità di adattarsi a qualsiasi tipo di avversaria e di condurre svariati tipi di match. Su tutte l’ultima sfida, quella decisiva contro la coreana Ae Ji Im. Poi le lacrime di liberazione e la festa con il ‘bigliettone’ in mano. La Road to Paris è ufficialmente finita e oggi è tempo di esordio.

Per Charaabi è un sogno che si realizza. Nata in Tunisia, a soli 18 mesi si trasferisce a San Prisco, in provincia di Caserta, e a 5 anni scopre la magia della boxe. Merito di suo cugino, che l’ha avvicinata al mondo dei guantoni. A 13 anni il primo titolo italiano giovanile. “Ancora non ci credo, sono felicissima. Sono salita per prendermi il pass e ci sono riuscita. Ragazzi, continuate a credere nei vostri sogni. Voglio essere un esempio, anche per gli italiani di seconda generazione: amate l’Italia, perché guardate l’Italia cosa mi ha permesso di fare”, disse Charaabi a caldo ai microfoni dei media della FPI dopo la conquista del pass a cinque cerchi. In caso di vittoria contro Munguntsetseg, Charaabi tornerà sul ring martedì 30 luglio alle 17:22 contro la romena Lacramioara Perijoc in occasione degli ottavi di finale.

C’è tanta voglia di andare avanti. E gli appassionati non vedono l’ora di vedere Charaabi all’opera. Come seguirla? Di seguito una sintesi su come seguire Charaabi (e in generale tutte le gare) in tv all’orario fissato in calendario. È bene evidenziare che la copertura integrale dei Giochi Olimpici è affidata a Discovery+, dove, previa sottoscrizione dell’abbonamento, sarà possibile seguire interamente tutte le discipline. Non solo. Sono previsti collegamenti anche su Eurosport 7, canale 255 di Sky, disponibile (oltre che su Sky Go) anche sulla piattaforma DAZN. Ricordiamo inoltre che per le Olimpiadi di Parigi 2024 è prevista l’opportunità di seguire alcune gare in chiaro grazie alla Rai, in televisione su Rai 2 e Rai Sport HD e in streaming su RaiPlay (con un focus ovviamente sulle chance immediate di medaglia per gli azzurri). Nel dettaglio, le ore totali della programmazione Rai saranno 360. E Sportface? In alternativa alla tv, sul sito vi offriremo una diretta testuale del match di Charaabi con aggiornamenti in tempo reale a partire dalle 20:16, orario del ring walk.