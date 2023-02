LIVE – Sci di fondo, sprint Coppa del Mondo Dobbiaco 2023: aggiornamenti in DIRETTA

La diretta testuale della sprint maschile e femminile di Dobbiaco, tappa valida per la Coppa del Mondo 2022/2023 di sci di fondo. Terza e ultima tappa italiana in programma quest’anno, nell’ultimo weekend prima dei Mondiali di Planica. Appuntamento alle ore 12 con le qualificazioni, mentre le finali sono in programma alle ore 14.30. Sportface.it vi terrà compagnia con aggiornamenti in tempo reale.

COME VEDERE LA GARA IN TV

