Sci di fondo, Coppa del Mondo 2023: Pellegrino sul podio a Dobbiaco, vince il solito Klaebo

Prima giornata di gare a Dobbiaco, dove va in scena l’ultimo fine settimana di Coppa del Mondo di sci di fondo 2022/2023 prima dei Mondiali di Planica. Settimo podio stagionale per Federico Pellegrino, che si prende il terzo pronto nella sprint odierna dietro al dominatore Johannes Klaebo e all’altro norvegese Taugoboel, entrambi con una marcia in più sin dalle prove di quarti e semifinali. Un’ottima prova per il valdostano, che nei metri finali ha anche cercato la rimonta per il secondo posto, non riuscendo però ad ottenerla. E’ riuscito invece, il veterano azzurro, a respingere gli ultimi assalti di Erik Valnes, che cercava un podio tutto made in Norvegia. Pellegrino è ora terzo a ventidue punti da Chanavat nella classifica generale della sprint. Eliminato nei quarti di finale l’altro azzurro che era riuscito a superare le qualificazioni, vale a dire Michael Hellweger.

CLASSIFICA FINALE

1. KLAEBO Johannes Hoesflot NOR 2:30.58

2. TAUGBOEL Haavard Solaas NOR 2:31.14 +0.56

3. PELLEGRINO Federico ITA 2:31.30 +0.72

4. VALNES Erik NOR 2:31.84 +1.26

5. CHANAVAT Lucas FRA 2:33.32 +2.74

6. ANGER Edvin SWE 2:33.48 +2.90

24. HELLWEGER Michael ITA

Nella gara femminile chiude in 25esima posizione Federica Sanfilippo, unica azzurra in grado di superare le qualificazioni andate in scena questa mattina. L’ormai ex biathleta nella prima batteria dei quarti di finale si è piazzata in quinta posizione, non riuscendo ad ottenere l’accesso al turno successivo. Comunque una prestazione incoraggiante da parte della 32enne di Vipiteno. La Svezia ne piazza quattro su sei in finale e riesce ad ottenere il successo grazie a Jonna Sundling, che precede la connazionale Maja Dahlqvist. A “rovinare” la festa tutta gialloblù ci pensa Jessie Diggins, che sale sul terzo gradino del podio, togliendolo alle altre due svedesi Emma Ribom e Linn Svahn.

CLASSIFICA FINALE

1. SUNDLING Jonna SWE 2:49.76

2. DAHLQVIST Maja SWE 2:50.41 (+0.65)

3. DIGGINS Jessie USA 2:50.57 (+0.81)

4. RIBOM Emma SWE 2:50.88 (+1.12)

5. SVAHN Linn SWE 2:51.39 (+1.63)