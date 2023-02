F1, la Red Bull svela la sua RB19. Verstappen: “Sappiamo come migliorare”

A New York è stata svelata dal team della Red Bull campione del mondo, la livrea della RB19, la nuova monoposto che difenderà il titolo iridato nella stagione 2023. “Ci sono dei cambiamenti figli dei nuovi regolamenti e altri che sono il frutto dello sviluppo in gallerie del vento”, ha dichiarato il team principal Christian Horner, nel corso della presentazione della nuova vettura della scuderia austriaca. “Non l’avevo mai vista prima, mi aspetto uno sviluppo della vettura sulla base vincente dello scorso anno. Ho provato la macchina sul simulatore. Quest’anno sappiamo cosa vogliamo dalla macchina e come migliorarla, l’obiettivo di tutti è trovare la giusta correlazione tra prove con il simulatore e la pista, in quel caso vuol dire che abbiamo lavorato bene”, ha dichiarato Max Verstappen. Nel corso della presentazione è stato ufficializzato l’accordo tra la scuderia anglo-austriaca e il colosso statunitense Ford in vista del nuovo ciclo regolamentare relativo alle power unit che debutterà nel 2026, stagione che vedrà anche l’esordio di Audi in F1 in qualità di nuova proprietaria dell’attuale scuderia Sauber. Sulla nuova vettura Red Bull numero 1 in bella mostra sul musetto e ancora la scritta Honda sulle pance. “Mi aspetto un miglioramento della Ferrari e un ritorno della Mercedes, tra un paio di settimane saremo in pista per capire quali sono i valori. E’ un viaggio lungo che ci terrà impegnati per 23 gare”, ha concluso Horner. La Red Bull ha già lanciato la sua sfida.

Meet the #RB19 🤘 Our car for the 2023 #F1 season 💪 pic.twitter.com/ilCfMQMxW4 — Oracle Red Bull Racing (@redbullracing) February 3, 2023