Machester City, Guardiola: “Addio Cancelo? Ha bisogno di giocare per essere felice”

L’addio improvviso di Joao Cancelo al Manchester City è stato, secondo alcuni media inglesi, causato da un rapporto ormai logoro tra il terzino portoghese e Pep Guardiola. Il tecnico dei Citizens, in conferenza stampa, ha smentito queste voci e ha commentato così la cessione in prestito del calciatore, che si è accasato al Bayern Monaco. “Prima di tutto, gli auguro il meglio per i prossimi quattro mesi – ha esordito l’ex allenatore del Barcellona –. Non so cosa accadrà la prossima stagione: è stato importantissimo negli ultimi due campionati che abbiamo vinto, ma dopo il Mondiale abbiamo deciso di adottare un sistema di gioco diverso. Il nuovo esperimento mi è piaciuto, dunque ho deciso di concedere più minuti ad altri giocatori. La sua personalià è simile alla mia, lui vuole giocare. Si stava allenando nel migliore dei modi, ma c’era poco spazio per lui in questo momento. Ha bisogno di giocare per essere felice, dunque abbiamo deciso di farlo partire per Monaco, dove spero possa essere presente in tutte le partite”.